Lo que debes saber: las noticias más destacadas de este martes 1 de septiembre

La jornada informativa de este martes 1 de septiembre estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional, entre ellos decisiones de autoridades, movimientos judiciales, actividad sísmica y novedades relacionadas con Venezuela.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que convocará una Junta Directiva Extraordinaria para revisar la Resolución JD No. 012-2026, publicada el pasado 28 de agosto. La decisión se da luego de una solicitud del presidente de la República, en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la medida y el acceso a la información pública.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que durante las últimas 48 horas se registraron 13 sismos en el país. Entre ellos se reportó uno de magnitud 4.3, ocurrido la noche del lunes al sur de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

-Se registró un incendio en una fábrica de colchones en Villa Zaita, cerca de la Línea 1 del Metro de Panamá. El siniestro ocurrió después de las 10:00 p.m. del lunes y requirió el despliegue de unidades de varias estaciones del Cuerpo de Bomberos.

-El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo deberá comparecer el próximo lunes 7 de septiembre a una audiencia de acusación relacionada con el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

-Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aseguró que una fotografía recientemente difundida de su padre es auténtica y no fue creada mediante inteligencia artificial. El dirigente explicó además cómo, según su versión, fue tomada y enviada la imagen.