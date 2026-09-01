Autoridad Marítima de Panamá revisará resolución sobre acceso a información pública

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que convocará a una Junta Directiva Extraordinaria para revisar y reconsiderar la Resolución JD No. 012-2026, publicada el pasado viernes 28 de agosto en la Gaceta Oficial N.° 30600. La decisión se produce luego de una solicitud del presidente de la República, en medio de cuestionamientos relacionados con el alcance de la resolución y el acceso a la información pública.

Según comunicó la AMP, la revisión se realizará en atención a los principios de transparencia y estricta legalidad, con el propósito de establecer mecanismos más eficientes que garanticen el acceso a la información pública, conforme a lo establecido en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas sobre transparencia en la gestión pública.

La reunión extraordinaria está prevista para realizarse este martes 1 de septiembre al mediodía, según conoció La Decana, y tendrá como punto central la revisión de la resolución adoptada por la Junta Directiva. La AMP señaló que con esta medida busca fortalecer la transparencia institucional y brindar mayor claridad sobre sus procesos administrativos, particularmente ante el sector marítimo y portuario.