  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Autoridad Marítima de Panamá revisará resolución sobre acceso a información pública

La entidad reafirmó su compromiso de mantener una gestión de “puertas abiertas”
La entidad reafirmó su compromiso de mantener una gestión de “puertas abiertas” Cedida
Por
Deborah Peña
  • 01/09/2026 08:43
La AMP señaló que con esta medida busca fortalecer la transparencia institucional y brindar mayor claridad sobre sus procesos administrativos, particularmente ante el sector marítimo y portuario.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que convocará a una Junta Directiva Extraordinaria para revisar y reconsiderar la Resolución JD No. 012-2026, publicada el pasado viernes 28 de agosto en la Gaceta Oficial N.° 30600.

La decisión se produce luego de una solicitud del presidente de la República, en medio de cuestionamientos relacionados con el alcance de la resolución y el acceso a la información pública.

Según comunicó la AMP, la revisión se realizará en atención a los principios de transparencia y estricta legalidad, con el propósito de establecer mecanismos más eficientes que garanticen el acceso a la información pública, conforme a lo establecido en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas sobre transparencia en la gestión pública.

La reunión extraordinaria está prevista para realizarse este martes 1 de septiembre al mediodía, según conoció La Decana, y tendrá como punto central la revisión de la resolución adoptada por la Junta Directiva.

La AMP señaló que con esta medida busca fortalecer la transparencia institucional y brindar mayor claridad sobre sus procesos administrativos, particularmente ante el sector marítimo y portuario.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de mantener una gestión de “puertas abiertas”, orientada a fortalecer la confianza de la inversión nacional e internacional y preservar la competitividad del sector marítimo panameño.

La Resolución JD No. 012-2026 fue publicada oficialmente el 28 de agosto y su eventual modificación o reconsideración quedará en manos de la Junta Directiva de la AMP durante la sesión extraordinaria convocada para este martes.

VIDEOS
Lo Nuevo