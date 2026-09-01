Incendio en fábrica de colchones en Villa Zaita movilizó unidades de seis estaciones de Bomberos

Un incendio se registró en la noche del lunes 31 de agosto en una fábrica de colchones ubicada en el sector de Villa Zaita, cerca de la Línea 1 del Metro de Panamá.

El siniestro se reportó pasadas las 10:00 p. y durante la emergencia fueron desplegadas unidades de las estaciones de San Miguelito, Alcalde Díaz, Carrasquilla, Calidonia, Juan Díaz y Tocumen, además de vehículos tanqueros de diferentes estaciones.

También participó personal de rescate procedente de la estación de Clayton y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMER).

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el incendio en la fábrica de colchones.

En una entrevista con Telemetro Reporta, Julio Vásquez, propietario de la fábrica de colchones Productos Ultra, informó que ningún empleado resultó afectado por el incendio, ya que al momento del siniestro no se encontraban laborando en el lugar.

“No le pasó nada a ningún empleado, pues no estábamos a esa hora trabajando. Así que esa es la parte más importante”, dijo durante la entrevista.

En total la fabrica cuenta con 115 colaboradores y al menos 70 Bomberos trabajaron para controlar el incendio y evitar que se propagara.