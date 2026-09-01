Ministro de Salud advierte con retirar personal de centro de salud tras asaltos

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lanzó una advertencia a los grupos beligerantes del área de Escobal, luego del asalto registrado en el Centro de Salud de esta comunidad.

En un video publicado en redes sociales, el ministro Boyd Galindo dio un plazo de 48 horas para que los grupos que operan en el sector se reúnan y garanticen la seguridad de las instalaciones y del personal sanitario.

El ministro advirtió que, si no se establecen estas garantías, ordenará el retiro del equipo de salud del centro, lo que obligaría a los residentes de Escobal a trasladarse a una zona más distante para recibir atención médica.

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el Centro de Salud va a tener seguridad y ellos van a ser los responsables por la seguridad del centro, voy a ordenarle a todo el equipo de salud que se retire y van a tener que ir la comunidad a buscar atención de salud en un lugar distante” , afirmó.

Boyd Galindo extendió la advertencia al resto de los centros de salud del país y aseguró que podría ordenar su cierre si continúan registrándose asaltos en estas instalaciones.

“Como asalten los centros de salud que tanto nos está costando poder equiparlos con los escasos recursos que tenemos y encima los asaltan, quiero que sepan que los voy a cerrar”, sostuvo.