Alemania evacúa a 13.600 personas tras hallar bomba de la Segunda Guerra Mundial

Alrededor de 13.600 personas serán evacuadas este martes en Wilhelmshaven, Alemania, luego de que trabajadores localizaran una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que permanecía sin detonar.

De acuerdo con información publicada por ABC, el artefacto pesa unos 250 kilogramos y fue encontrado durante trabajos de construcción en el arsenal naval de esta ciudad portuaria. La bomba cuenta con dos espoletas, mecanismos utilizados para activar la detonación, por lo que las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de un kilómetro para llevar a cabo su desactivación.

La evacuación comenzará a las 8:00 a.m., hora local, y comprenderá sectores de Südstadt, el centro de Wilhelmshaven y Heppens. Las autoridades establecieron como plazo las 11:00 a.m. para que estas zonas queden completamente desalojadas antes de iniciar las labores relacionadas con el artefacto.

Según la ABC, como medida preventiva, se habilitarán tres pabellones deportivos para recibir a las personas que deban abandonar temporalmente sus viviendas. Además, el servicio de autobuses será suspendido mientras permanezca vigente el operativo.

El equipo de gestión de crisis de Wilhelmshaven coordinará las acciones con los servicios de emergencia y la empresa municipal de transporte. También se evaluará la situación de residencias de adultos mayores y centros de atención ubicados dentro del área de seguridad, con el objetivo de determinar si requieren una evacuación adicional.

El hallazgo de bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo rfrecuente en Alemania. Las evacuaciones masivas se realizan para garantizar la seguridad de la población.