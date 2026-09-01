Instituto de Geociencias reporta 13 sismos en Panamá durante las últimas 48 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) reportó al mediodía de este martes 1 de septiembre que fueron registrados 13 sismos en el país durante las últimas 48 horas, entre ellos uno de magnitud 4.3 ocurrido la noche del 31 de agosto, a 12 kilómetros al sur de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Hasta el momento se contabilizan seis réplicas y dos eventos previos relacionados con esta actividad sísmica.

El sismo de mayor magnitud ocurrió la noche del 31 de agosto, a las 11:50 p.m., y alcanzó inicialmente una magnitud de 4.3.

El evento fue localizado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, aproximadamente 13 kilómetros al sur de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

El reporte preliminar del IGC indicó inicialmente una profundidad de 6 kilómetros.

De acuerdo con el IGC, este movimiento forma parte de una secuencia sísmica en el área. Hasta el momento se han identificado seis réplicas y dos eventos previos, según la información divulgada por el instituto.

La actividad continuó durante las primeras horas del 1 de septiembre. A las 12:45 a.m., el IGC reportó otro sismo de magnitud 3.3, localizado en la región fronteriza Panamá / Costa Rica, aproximadamente 12 kilómetros al sureste de Progreso, con una profundidad preliminar de 16 kilómetros.

El movimiento de mayor magnitud fue percibido en distintos puntos de la provincia de Chiriquí.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones mayores relacionadas con este evento.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Panamá mantiene el monitoreo de la actividad en la zona y puede modificar los parámetros de los eventos conforme avanza el análisis técnico.

El listado oficial del IGC muestra además otros movimientos recientes en la región fronteriza con Costa Rica, incluyendo sismos registrados al sur de Boquete durante el 30 de agosto.

El Instituto de Geociencias también pidió a las personas que hayan sentido el movimiento completar su encuesta de percepción sísmica, con el objetivo de recopilar información sobre la intensidad con la que fue percibido en diferentes sectores.

Las autoridades mantienen la vigilancia de la actividad sísmica.

Hasta ahora, los registros corresponden a movimientos localizados y réplicas asociadas a la actividad en la región, sin que el IGC haya informado de una situación de emergencia o de daños estructurales.