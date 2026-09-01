Acodeco fija fecha límite a colegios para informar costos de matrículas y mensualidades de 2027

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a los colegios particulares del país que aún no han remitido la información sobre sus costos educativos para el año lectivo 2027, para que cumplan con este proceso antes del 15 de septiembre de 2026.

Los centros educativos deben informar los posibles ajustes en sus tarifas, así como el detalle de matrícula, mensualidades, cuotas adicionales y cualquier otro cargo que forme parte del costo anual que deberán asumir los padres de familia y acudientes.

La Acodeco explicó que esta información permite mantener actualizado el registro de costos educativos y verificar que los cambios en las tarifas sean comunicados con la debida anticipación. Además, facilita que las familias puedan conocer los gastos del próximo año escolar y planificar su presupuesto.