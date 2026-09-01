Acodeco fija fecha límite a colegios para informar costos de matrículas y mensualidades de 2027

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a los colegios particulares del país que aún no han remitido la información sobre sus costos educativos para el año lectivo 2027, para que cumplan con este proceso antes del 15 de septiembre de 2026.
Los centros educativos deben informar los posibles ajustes en sus tarifas, así como el detalle de matrícula, mensualidades, cuotas adicionales y cualquier otro cargo que forme parte del costo anual que deberán asumir los padres de familia y acudientes.
La Acodeco explicó que esta información permite mantener actualizado el registro de costos educativos y verificar que los cambios en las tarifas sean comunicados con la debida anticipación. Además, facilita que las familias puedan conocer los gastos del próximo año escolar y planificar su presupuesto.
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Al 31 de agosto de 2026, el porcentaje de colegios que ha cumplido con el envío de la información varía entre las distintas provincias del país. Ante esto, la institución reiteró a los directores y administradores de los planteles pendientes la importancia de completar el proceso dentro del plazo establecido.
La Acodeco también exhortó a los padres de familia y acudientes a solicitar a los colegios donde estudian sus hijos que remitan la información correspondiente antes de la fecha límite.
Con estos datos, la institución busca mantener actualizado el registro de costos educativos y brindar a las familias mayor claridad sobre los gastos que deberán afrontar durante el próximo año escolar.
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