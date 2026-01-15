Matrículas, anualidades y útiles escolares bajo la lupa de la Acodeco

La Acodeco explicó que, si bien el número de quejas es menor en comparación con otros sectores, el impacto económico para las familias es significativo, ya que los servicios educativos implican compromisos financieros de largo plazo. Los cinco reclamos sancionados fueron originados por: Venta atada o condicionada (no compró libros en el plantel y no le permiten entrar al estudiante, obligan al estudiante que las medias tengan logo del plantel); veracidad en la publicidad; sin información clara y veraz (incluye incumplimiento de información y sin precio a la vista); aumento de la matrícula e incumplimiento de servicios.La entidad recordó que la educación privada también constituye una relación de consumo, por lo que está sujeta a la Ley 45 de 2007, que exige información veraz, completa y oportuna.Como parte de la preparación para el próximo año lectivo, la Acodeco presentó los resultados del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares.Desde agosto de 2025, funcionarios de la institución contactaron 174 colegios privados en todo el territorio nacional, de los cuales 140 fueron incluidos en el informe final por contar con datos comparativos actualizados. De acuerdo con la información, 111 colegios (79 %) mantendrán sin cambios los costos de matrícula y anualidad para 2026, mientras que el resto reportó incrementos.