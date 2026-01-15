Matrículas, anualidades y útiles escolares bajo la lupa de la Acodeco

A pocos meses del inicio del año lectivo 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzó su llamado a los padres de familia a informarse y comparar antes de matricular a sus hijos en colegios particulares, en un contexto marcado por quejas por falta de información, monitoreo de costos educativos y la exoneración del ITBMS en útiles escolares durante todo el año. Aunque las cifras oficiales de diciembre aún no han sido publicadas, entre enero y noviembre de 2025 la Acodeco registró 70 denuncias contra centros educativos particulares, relacionadas principalmente con incumplimiento de contrato, cobros no informados y falta de información clara, según el Informe de Protección al Consumidor. Durante el periodo en mención el Departamento de Investigación de la Acodeco sancionó un total de cinco colegios, con un acumulado al undécimo mes del año pasado de $2,975.

Contratos y cobros, el principal foco de reclamos

La Acodeco explicó que, si bien el número de quejas es menor en comparación con otros sectores, el impacto económico para las familias es significativo, ya que los servicios educativos implican compromisos financieros de largo plazo. Los cinco reclamos sancionados fueron originados por: Venta atada o condicionada (no compró libros en el plantel y no le permiten entrar al estudiante, obligan al estudiante que las medias tengan logo del plantel); veracidad en la publicidad; sin información clara y veraz (incluye incumplimiento de información y sin precio a la vista); aumento de la matrícula e incumplimiento de servicios. La entidad recordó que la educación privada también constituye una relación de consumo, por lo que está sujeta a la Ley 45 de 2007, que exige información veraz, completa y oportuna. Como parte de la preparación para el próximo año lectivo, la Acodeco presentó los resultados del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares. Desde agosto de 2025, funcionarios de la institución contactaron 174 colegios privados en todo el territorio nacional, de los cuales 140 fueron incluidos en el informe final por contar con datos comparativos actualizados. De acuerdo con la información, 111 colegios (79 %) mantendrán sin cambios los costos de matrícula y anualidad para 2026, mientras que el resto reportó incrementos.

Resultados por nivel educativo

Sin indicar el nombre del agente económico, la Acodeco en la ciudad de Panamá analizó 49 centros educativos, los resultados del periodo 2026 fueron los siguientes: kínder: 11 con incrementos y 36 colegios sin aumento; primaria: 13 con aumentos y 34 sin variación; premedia: 10 con incrementos y 37 sin cambios; y media (bachillerato): 14 registran aumentos entre $10 y $69.84; mientras 40 mantendrán precios. En cuanto a las anualidades y sin nombre, el reporte abarcó: kínder: 10 con incrementos y 38 colegios sin aumentos; primaria: 11 con aumentos y 37 sin variación; premedia: 11 con incrementos y 36 sin cambios; y media o bachillerato: 9 con incrementos y 36 sin aumentos. La Acodeco aclaró que este informe no evalúa la calidad académica ni los servicios adicionales, aspectos que deben ser valorados individualmente por cada familia.

Colegios deben informar con seis meses de anticipación

La entidad recordó que, según el Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015, los colegios particulares están obligados a informar los costos de matrícula y anualidad con al menos seis meses de anticipación al inicio del período de matrícula. Además, recomendó a los padres: comparar opciones según ubicación y presupuesto; verificar los niveles que ofrece cada centro; y revisar cuidadosamente el contrato de prestación del servicio educativo, incluyendo cargos adicionales y descuentos. En paralelo, la Acodeco reiteró que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del ITBMS del 7 % durante todo el año, conforme a la Ley 17 de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 2008. Este beneficio aplica tanto para estudiantes de centros públicos como privados, y los comercios están obligados a mantener visible el listado de artículos exonerados. Entre los productos exentos figuran libros, cuadernos, lápices, mochilas escolares hasta $30, zapatillas deportivas hasta $30, zapatos escolares hasta $40, uniformes, batas, mapas, útiles de arte y otros insumos educativos.

Calendario escolar 2026