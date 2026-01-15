Industriales presionan para bajar la tarifa eléctrica y liberar la energía solar

El aumento en la tarifa eléctrica para los clientes de mayor consumo, anunciado para entrar en vigor a partir de enero de 2026, volvió a colocar al costo de la energía en el centro del debate económico nacional. Para el sector industrial, la electricidad dejó de ser un componente más de la estructura de costos para convertirse en un factor crítico de competitividad, en un contexto marcado por una creciente competencia internacional, márgenes cada vez más ajustados y la necesidad de atraer inversión productiva. Los gremios industriales y energéticos coinciden en que, si no se adoptan medidas estructurales para reducir la tarifa y facilitar el acceso a fuentes renovables como la energía solar, Panamá corre el riesgo de perder terreno frente a otros países de la región.

Una señal de alerta para el sector productivo

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), advirtió que el incremento tarifario impactará directamente a las empresas que superan el umbral de 300 kilovatios hora (kWh), entre las que se encuentran numerosas industrias. “Podemos tener suficiente capacidad energética instalada, pero si el costo de la electricidad sigue aumentando, la industria pierde competitividad. La energía es un insumo transversal: afecta la producción, las exportaciones y la generación de empleo”, sostuvo. Jurado subrayó que Panamá compite con economías que ofrecen tarifas energéticas más bajas o esquemas más flexibles, lo que influye directamente en las decisiones de inversión y relocalización de empresas. Según información de las distribuidoras eléctricas, más de 357 mil clientes de ENSA y EDEMET enfrentarán aumentos en su factura eléctrica a partir de enero de 2026, tras el fin del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional y la entrada en vigencia del nuevo pliego tarifario. En ENSA, alrededor de 156 mil clientes, equivalentes al 28.5 % del total, registrarán un incremento promedio de 2.74 %, mientras que en EDEMET cerca de 201 mil usuarios experimentarán ajustes. En contraste, la mayoría de los clientes residenciales con consumos de hasta 300 kWh continuará recibiendo subsidios durante el primer semestre de 2026. Este escenario coincide con una reconfiguración del consumo y la generación eléctrica, reflejada en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Entre enero y noviembre de 2025, la oferta de electricidad aumentó 3.3 %. En la generación entregada, la térmica cayó 9.5 %; mientras que la autogeneración se incrementó en 354 %, una señal clara de que empresas y usuarios buscan alternativas para reducir su dependencia de la red. Los datos del INEC muestran además que la energía proveniente de fuentes renovables creció 6.9 % en el acumulado de los primeros once meses de 2025, con la solar mostrando un crecimiento de 28.8 %, seguida por la eólica (9.8 %) y la hidráulica (3.6 %). Para el sector industrial, estas cifras confirman que la energía solar es una de las pocas alternativas capaces de amortiguar el impacto del alza tarifaria. No obstante, su desarrollo sigue limitado por topes regulatorios y procesos administrativos lentos. Actualmente, los límites a la energía solar fueron elevados al 5 % de la energía y al 15 % de la capacidad instalada, una medida que la Cámara Panameña de Energía Solar considera insuficiente frente al potencial del país. “En general, en la Cámara lo que queremos es que se eliminen los límites. No existe una razón técnica para mantener esos límites. En Panamá, las horas de mayor consumo coinciden con las horas de mayor radiación solar. La energía solar ayuda a cubrir la demanda cuando más se necesita, especialmente en un país con altas temperaturas y uso intensivo de aire acondicionado”, explicó Camilo Amado, directivo del gremio.

Regulación y burocracia: el principal cuello de botella

Además de los límites, el sector señala la lentitud en la obtención de permisos como uno de los principales obstáculos para la expansión de la energía solar. En la práctica, los trámites pueden tardar varios meses, incluso para sistemas pequeños de autoconsumo. “El mismo proceso se aplica a una planta grande que a un sistema pequeño. Eso añade costos innecesarios y retrasa decisiones de inversión que podrían aliviar el impacto de las tarifas altas”, indicó Amado. Ambos gremios coincidieron en que, si bien la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) se encuentra revisando la normativa, los cambios deben acelerarse para cumplir con las metas energéticas trazadas hacia 2030, definidas en la estrategia nacional desde 2021.

Autoconsumo: una respuesta empresarial al alza de tarifas

Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, dijo que actualmente, Panamá cuenta con más de 7,000 usuarios de energía solar, quienes en conjunto aportan más de 192 megavatios de generación solar distribuida al sistema eléctrico nacional. Para estas empresas y usuarios, el autoconsumo se ha convertido en una herramienta clave para estabilizar costos y reducir la exposición a los ajustes tarifarios. “La mayor concentración de usuarios se encuentra en las provincias de Panamá (con más de 3,900 usuarios) y Panamá Oeste (que supera los 2,500 usuarios), que ya utilizan esta tecnología en sectores residenciales, comerciales e industriales”, comentó González. Aunque existen proyectos solares en todas las provincias del país, González destacó que algunas regiones con alto potencial aún presentan una baja adopción. Tal es el caso de Chiriquí, que cuenta con apenas 450 usuarios, a pesar de tener excelentes condiciones para el aprovechamiento de la energía solar. “Chiriquí es una provincia con mucho potencial energético solar que se puede aprovechar con tecnologías 100 % renovables, 100 % solar”, afirmó. Entre los principales beneficios para los usuarios se encuentra el ahorro en la factura eléctrica, gracias al esquema de autoconsumo. Los usuarios pueden generar hasta el 125 % de su consumo energético, entregando a la red eléctrica un excedente máximo del 25 %. “El retorno de la inversión en paneles solares puede lograrse en dos, tres o cuatro años, dependiendo de la tarifa. Con los aumentos anunciados, ese repago será aún más rápido”, explicó Amado. Para el sector industrial, el debate sobre la energía solar trasciende el ámbito ambiental. Se trata de una decisión económica estratégica, vinculada directamente a la competitividad, la inversión y el empleo. Con tarifas al alza, datos oficiales que muestran un crecimiento acelerado de la autogeneración y un potencial solar aún subutilizado, los gremios insisten en que bajar la tarifa eléctrica, eliminar los límites a la energía solar y simplificar la regulación ya no es una opción de mediano plazo, sino una urgencia económica para el desarrollo del país.

