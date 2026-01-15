Industriales presionan para bajar la tarifa eléctrica y liberar la energía solar

El aumento en la tarifa eléctrica para los clientes de mayor consumo, anunciado para entrar en vigor a partir de enero de 2026, volvió a colocar al costo de la energía en el centro del debate económico nacional. Para el sector industrial, la electricidad dejó de ser un componente más de la estructura de costos para convertirse en un factor crítico de competitividad, en un contexto marcado por una creciente competencia internacional, márgenes cada vez más ajustados y la necesidad de atraer inversión productiva.Los gremios industriales y energéticos coinciden en que, si no se adoptan medidas estructurales para reducir la tarifa y facilitar el acceso a fuentes renovables como la energía solar, Panamá corre el riesgo de perder terreno frente a otros países de la región.