Acodeco: el 20% de los colegios particulares aumentó sus matrículas para 2026

El director de Acodeco lamentó que <b>no exista un mecanismo efectivo de revisión</b> de las alzas por parte del Meduca. 'Hoy en día, el decreto vigente no establece un tope ni obliga a auditar las causas del aumento. El Meduca solo revisa que se haya cumplido con los pasos administrativos', explicó.Ante esta situación, Morales señaló que <b>los padres de familia tienen dos vías de reclamo</b>:<b>Solicitar una reconsideración ante el Meduca</b>, que puede revisar si el colegio cumplió con los requisitos formales.<b>Presentar una denuncia ante Acodeco</b>, en caso de que el centro educativo no haya cumplido con los plazos o carezca de sustento para el aumento.'Cuando recibimos una denuncia, el caso pasa al <b>departamento de Defensoría de Oficio</b>, que puede llevar el tema ante un juez. Si se determina que hubo cobro indebido, la escuela debe <b>devolver el dinero</b> a los padres', explicó.