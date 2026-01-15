Fiscalía ha recuperado $84 millones en caso Odebrecht y aprehendido $27 millones

La fiscal encargada del caso Odebrecht, Ruth Morcillo, reveló este jueves 15 de enero detalles sobre el dinero recuperado y los pendientes del caso.

“Son alrededor de los 84 millones y tantos que se han recuperado”, detalló Morcillo al salir de la audiencia. “De esos 84 millones, aproximadamente 70 millones son los que ha pagado la empresa en virtud de la multa que se le impuso y 10 millones en virtud de los acuerdos ya celebrados con los imputados”, acotó.

La fiscal precisó que la mayor parte de los dineros recuperados han provenido de personas colaboradoras que devolvieron fondos al Estado panameño.

“Ahora bien, también hay dineros y bienes aprehendidos, que eso suma otra cuantía. Verán ustedes al final de la audiencia cuando el Ministerio Público pida el comiso de los bienes y cuentas que tenemos también aprehendidas en jurisdicciones panameñas y jurisdicciones extranjeras que corresponden también a la investigación”, adelantó.

De acuerdo a la fiscal, hay alrededor de 27 millones de dólares, “quizás más”, entre dinero, bienes aprehendidos y cuentas aprehendidas en el extranjero.

El tercer día del juicio Odebrecht transcurrió a paso glacial. La fiscalía se dedicó a presentar pruebas, y hubo un largo receso entre las 9.15 de la mañana y las 2 pm para que el Ministerio Público terminara de digitalizar las decenas de tomos y miles de fojas de pruebas extraordinarias que esperan ser admitidad.

“Se presentó hoy una respuesta que manda Estados Unidos a una asistencia judicial internacional que evidentemente guarda relación con el caso, con la investigación. Recuerden ustedes que casi todos los países de nuestro continente han tenido investigaciones relacionadas con Odebrecht. Estados Unidos no escapa a ella y por ende tiene documentación relacionada con la investigación que había sido solicitada, se había adelantado en algún momento una parte y esta es parte de esa ampliación”, precisó Morcillo.

Además, se ha presentado información de Perú, el principado de Andorra, Antigua y Barbuda, entre otras jurisdicciones. La fiscal no ha dado detalles sobre la información que revela estas pruebas. La defensa tendrá hasta el miércoles de la próxima semana para revisarlas.

“Esperemos que la juez la verifique, las evalúe. Ustedes van a tener oportunidad en virtud de la publicidad de escuchar el miércoles cuando retornemos que tienen que decir las defensas en atención a esa prueba presentada y no solo esa, todas las demás pruebas que presentó el Ministerio Público desde el día de ayer”, adelantó la fiscal. “No declaraciones como tal, pero sí información relacionada con no solo los hechos, sino con los partícipes de nuestro caso. Aquí hubo panameños condenados en Estados Unidos por este caso de Odebrecht”, adelantó.

Uno de los imputados en el caso, el excandidato presidencial José Domingo Arias, comentó sobre el estado actual del caso al terminar la jornada.

“Esto es un proceso que tiene todas sus etapas. Estamos pasando por una etapa ahora de presentación de pruebas extraordinarias. Hay que asistir, hay que participar, cumplir con todos los tiempos y procesos que están involucrados. Ahora las jueces están dedicando un receso para que las partes puedan evaluar las nuevas pruebas que ha presentado la Fiscalía, que son pruebas extraordinarias, y se retoma el caso el próximo miércoles a las ocho y media de la mañana”, afirmó.

El miércoles, la defensa podrá también introducir pruebas extraordinarias. Pero Arias señala que no contempla ni presentar más prueba, ni introducir recursos. “No he presentado ningún tipo de incidencias, nulidades, pruebas. Todo lo que está relacionado con el tema mío está en el expediente, así que es esperar que sea evaluado y que sea fallado en derecho”, puntualizó.

Las pruebas que se han presentado en los últimos días son aquellas recibidas después de junio de 2023, y que ahora el Ministerio Público espera que sean admitidas al expediente.

Hay 23 personas imputadas por el presunto delito de blanqueo de capitales que enfrentan este juicio, entre ellas empresarios, banqueros, políticos, exministros y el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Los hijos de Martinelli, el expresidente Juan Carlos Varela y Jaime Ford no están incluidos por ser parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberán ver sus casos.