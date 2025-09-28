¿Cuándo publicará Acodeco la encuesta de costos de matrícula en colegios particulares?

Con el objetivo de fomentar la transparencia en el mercado educativo, la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> anunció que publicará el próximo mes en su página web los resultados de su monitoreo anual sobre los costos de matrícula y anualidad de los colegios particulares a nivel nacional.La iniciativa, que lleva más de una década realizándose, busca proveer a los padres de familia y acudientes de información actualizada y crucial para tomar decisiones informadas al seleccionar un centro educativo privado. El levantamiento de la información está a cargo del <b>Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev) </b>de la institución.<b>Derecho a la información y denuncias ante Acodeco</b>La Acodeco subraya que los servicios educativos están sujetos a la Ley 45 de 2007, la cual obliga a los proveedores a exhibir sus precios de manera clara y precisa.En este sentido, <b>Diosa Barahona, jefa del Diprev</b>, recordó a los acudientes su derecho a denunciar ante la Acodeco si un colegio no cumplió con anunciar los aumentos de precios con al menos seis meses de anticipación al siguiente año lectivo, conforme a la normativa vigente. La <b>Dirección Nacional de Protección al Consumidor </b>sería la encargada de iniciar la debida investigación administrativa.<i>'Si los padres de familia requieren orientación, pueden acercarse al Departamento de Información de Precios y Verificación, donde con mucho gusto les brindaremos apoyo y resolveremos sus consultas respecto a los costos de matrícula y anualidad'</i>, añadió Barahona.<b>Límite de la competencia de Acodeco sobre los centros educativos particulares</b>Es crucial destacar que la <b>Acodeco no tiene la facultad de aprobar o rechazar los incrementos</b> de precios que propongan los colegios particulares.Según lo establece el <b>Decreto Ejecutivo 601 de 2015</b>, la decisión final sobre los ajustes de costos recae en una comisión tripartita, integrada por el propio centro educativo, los representantes de los padres de familia y un representante del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca).</a></b> El rol de la Acodeco se centra en verificar la transparencia en la comunicación de dichos costos y el cumplimiento de los plazos de notificación.