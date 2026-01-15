Mulino agenda gira internacional clave mientras prepara reforma educativa histórica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este 15 de enero de 2026 una intensa agenda internacional que lo llevará en los próximos días a Paraguay, Suiza y el Foro Económico Mundial de Davos, al tiempo que adelantó definiciones sobre uno de los temas más sensibles de su administración: la reforma integral del sistema educativo panameño.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino informó que viajará a Paraguay hoy, 16 de enero, para participar en una reunión entre Mercosur y la Unión Europea, en la que se firmará el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, un hito que —según dijo— tendrá implicaciones económicas y comerciales de largo alcance para la región.

Tras ese encuentro, el mandatario regresará a Panamá el sábado en horas de la noche y partirá temprano el domingo hacia Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial, uno de los principales espacios de discusión global sobre economía, geopolítica y desarrollo.

Panamá en el centro del debate logístico y portuario

Mulino adelantó que su participación en Davos estará marcada por reuniones con presidentes y empresarios de alto nivel, con un énfasis particular en los sectores logístico, marítimo y portuario, áreas que considera estratégicas para el posicionamiento internacional de Panamá.

“Es una oportunidad para explicar y compartir, uno a uno y en foros multilaterales, la importancia de Panamá como plataforma logística”, señaló. En ese contexto, destacó que sostendrá un diálogo con el primer ministro de los Países Bajos, país con amplia experiencia en desarrollo portuario, dada su condición de potencia europea en esa materia.

El presidente subrayó que estos intercambios permitirán fortalecer la imagen de Panamá como hub logístico global, en momentos en que el comercio internacional enfrenta transformaciones profundas.

Mulino prevé regresar al país el jueves en horas de la noche, para retomar su agenda nacional el viernes.

Reforma educativa: anuncio en febrero y horizonte de 50 años

Más allá de la agenda internacional, la conferencia estuvo marcada por una de las definiciones políticas más relevantes del año. Al ser consultado sobre la reforma educativa, Mulino confirmó que en febrero realizará un anuncio formal sobre el rumbo que tomará este proceso.

Recordó que, tras la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, la educación se convirtió en el siguiente gran eje de su hoja de ruta gubernamental. “Aspiro a discutir de manera respetuosa y coherente la urgente necesidad que tiene Panamá de modernizar su sistema educativo”, afirmó.

El presidente dejó claro que la iniciativa vendrá desde el Ejecutivo, pero que buscará un esfuerzo nacional que incluya a educadores, padres de familia, gremios y otros sectores, con el objetivo de aprobar una nueva ley orgánica de educación que sustituya la vigente desde 1946.

Mulino planteó una meta ambiciosa: dotar al país de un marco educativo que garantice estabilidad y modernidad por al menos 50 años.

Brecha educativa y tecnología

En su intervención, el mandatario fue enfático al señalar la desigualdad estructural entre la educación pública y privada. “No puede ser que los que pueden pagar una educación privada tengan acceso al futuro, mientras quienes dependen del sistema público deban hacer un esfuerzo enorme para competir”, expresó.

Adelantó que la reforma incluirá mayor acceso a tecnología, programas de actualización permanente para docentes y un enfoque educativo acorde con los tiempos actuales. “Las mediciones están ahí”, dijo, en referencia a los indicadores que evidencian las falencias del sistema.

Mulino cerró con un mensaje personal: aunque aseguró que su vida no cambiaría si la reforma no avanza, insistió en su interés de dejar al país una transformación educativa profunda, como parte de su legado de gobierno.