Banco Mundial financiará modernización tecnológica de Aduanas en Panamá

El Banco Mundial financiará un proyecto de modernización tecnológica de la Autoridad Nacional de Aduanas, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mejorar la efectividad de la gestión aduanera.

Los técnicos del Banco Mundial se reunieron durante tres días con integrantes de distintas mesas de trabajo de Aduanas, quienes presentaron varios proyectos de modernización que la entidad considera necesarios para cumplir de forma más eficiente sus funciones. De estas propuestas, una será seleccionada y financiada por el Banco Mundial.

Desde agosto de 2025, los especialistas del organismo multilateral han acompañado al equipo técnico aduanero, junto con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), escuchando y orientando las iniciativas hacia soluciones que impacten directamente en la recaudación, la seguridad y la interoperabilidad con entidades como la Dirección General de Ingresos (DGI) y el propio MEF.

Durante la sesión de cierre, los expertos fueron recibidos por la subdirectora técnica de Aduanas, Carmen Tapia, con quien dialogaron sobre las recomendaciones y conclusiones del proceso, reiterando su interés en continuar apoyando la modernización aduanera para mejorar la funcionalidad de la institución.

Entre los principales criterios destacados por el Banco Mundial figura la priorización de las necesidades institucionales, de modo que las inversiones se ajusten a los recursos económicos disponibles y a las mejores prácticas internacionales en gestión aduanera. Asimismo, la misión identificó como acciones clave la modernización del sistema de Aduanas hacia una plataforma de gestión integrada, la realización de un diagnóstico profundo de los procesos de negocio y la identificación de brechas funcionales y tecnológicas, con el fin de elaborar una hoja de ruta que garantice la interoperabilidad de los sistemas de Aduanas, la DGI y el MEF, entre otros aspectos estratégicos.