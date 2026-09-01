¿Fin del ciclo? Lo que se sabe sobre la situación de Fidel Escobar con el Saprissa

Fidel Escobar no vive sus mejores momentos en el Saprissa de Costa Rica. Uno de los referentes en defensa del cuadro morado podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del Saprissa, sin embargo existe mucha incertidumbre sobre el futuro del jugador.

En una entrevista con el sitio Columbia Deportiva de Costa Rica, el director deportivo del Saprissa, Erick Lonnis afirmó que Fidel Escobar podría estar buscando una nueva aventura fuera del Saprissa. Sin embargo, diferentes medios en el país vecino aseguraron que las palabras de Lonnis no fueron entendidas de la manera correcta.

En la entrevista con el mencionado sitio, el exjugador menciona que Fidel no había estado en dinámica con el equipo tras su participación en el Mundial por una lesión muscular, sin embargo en estos momentos ya se encuentra entrenando de manera normal con el equipo morado.

Ahora lo extraño de esto es que para ser una lesión no de alta gravedad, han sido contracturas musculares precisamente, el panameño no fue convocado en los partidos del Torneo Apertura de Costa Rica. Tampoco fue tomado en cuenta para la Copa Centroamericana, perdiéndose de esta forma hasta nueve partidos.

Su regreso ante los Escorpiones, en vez de frenas la incertidumbre, lo que terminó fue generando aún más dudas si finalmente se mantendrá en el equipo o saldrá en este mercado de fichajes. Justamente Escobar disputó 49 minutos ante este rival entrando de cambio por el lesionado Kendall Waston.

Según precisó Lonnis, Escobar “ha expresado un deseo de salir en esta ventana”. Hay que recordar que el mercado de fichajes en Costa Rica cierra el próximo 15 de septiembre. Eso significa que el panameño aún podría encontrar algún destino, ya sea dentro del país tico o en otro país que aún tenga el mercado abierto, en las próximas dos semanas.

Antes del Mundial 2026, Escobar estuvo varios meses de baja debido a problemas lumbares. Una vez culminado la cita mundialista con Panamá, Escobar no se ha podido encontrar al 100%, a pesar de haber jugado ya con el Saprissa esta nueva campaña.

En cuanto a las ofertas, según Lonnis y otros sitios, se ha conocido que el panameño tuvo algunas ofertas para migrar y tener otra aventura fuera de Costa Rica, pero que estas no llegaron a concretarse. Incluso se habló de jugar en algún país en Asia, pero las negociaciones no avanzaron.

“Cuando un jugador llega a los 29 o 30 años y no ha salido o empieza a ver que se acerca el final de su carrera, empiezan a pensar en buscar esa posibilidad nuevamente de salir. Nosotros estamos a la espera y estamos abiertos a cualquier negociación”, finalizó diciendo Lonnis.