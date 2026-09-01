Estados Unidos emite alerta de seguridad ante riesgo de una nueva escalada en Medio Oriente

La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emite una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que estén en el Medio Oriente, advierten sobre el “potencial de una escalada imprevista” en la región.

La advertencia llega mientras aumentan las tensiones entre Washington y Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó este martes una nueva ronda de ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Según el mando militar estadounidense, las operaciones responden a recientes intentos iraníes de atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y a fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Ante este escenario, la Embajada de Estados Unidos pidió a los estadounidenses mantenerse alerta y estar preparados para posibles cierres del espacio aéreo, cancelaciones o interrupciones de vuelos.

También recomendó a quienes tengan previsto viajar hacia o desde Medio Oriente verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

La embajada advirtió además que Irán y grupos aliados podrían intentar atacar intereses estadounidenses o lugares vinculados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en distintas partes del mundo.

La nueva alerta se produce mientras el conflicto vuelve a intensificarse después de un periodo de relativa “calma”.

Estados Unidos ya había realizado ataques contra posiciones iraníes este domingo 31 de agosto, a los que Teherán respondió con lanzamientos de misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania.