Nueva ley extiende a cinco años el uso de textos escolares

Los textos escolares podrán utilizarse hasta por cinco años en Panamá, tanto en colegios oficiales como particulares, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley 546, que modifica la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.
La norma busca reducir el reemplazo frecuente de libros y facilitar su reutilización, una medida que también apunta a disminuir el gasto que cada año asumen las familias por la compra de materiales escolares.
El cambio incorpora al sector particular al esquema de reutilización y establece que el Ministerio de Educación (MEDUCA) tendrá un papel central en la promoción, orientación y coordinación de la elaboración, circulación, utilización y reutilización de los textos en todo el país.
La medida plantea que un libro escolar pueda mantenerse en uso durante un periodo de hasta cinco años, siempre que conserve las condiciones necesarias para cumplir con su función educativa.
La nueva legislación también obliga a los centros educativos oficiales y particulares a publicar, al finalizar cada año lectivo, la lista de textos, útiles escolares y las especificaciones de los uniformes que utilizarán durante el siguiente periodo.
Con esta disposición, los padres de familia podrán conocer con anticipación los materiales que necesitarán sus hijos y organizar sus compras antes del inicio de clases.
La medida forma parte de las disposiciones orientadas a fortalecer la protección del consumidor en el ámbito educativo.
La Ley 546 también amplía el rango de actores que pueden donar textos escolares. La legislación vigente limita las fuentes de provisión, una situación que dificulta la operación de un sistema amplio de reutilización.
Con la modificación, se busca aumentar las posibilidades de recibir libros mediante donaciones y facilitar su circulación entre estudiantes y centros educativos.
El MEDUCA tendrá la responsabilidad de promover y coordinar este proceso en todo el territorio nacional, sin distinguir entre escuelas oficiales y particulares.
La extensión del periodo de uso a cinco años convierte la reutilización de textos en uno de los principales cambios de la nueva normativa y busca que los libros tengan una vida útil más prolongada dentro del sistema educativo panameño.
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