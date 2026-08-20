Nueva ley extiende a cinco años el uso de textos escolares

Los textos escolares podrán utilizarse hasta por cinco años en Panamá, tanto en colegios oficiales como particulares, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley 546, que modifica la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

La norma busca reducir el reemplazo frecuente de libros y facilitar su reutilización, una medida que también apunta a disminuir el gasto que cada año asumen las familias por la compra de materiales escolares.

El cambio incorpora al sector particular al esquema de reutilización y establece que el Ministerio de Educación (MEDUCA) tendrá un papel central en la promoción, orientación y coordinación de la elaboración, circulación, utilización y reutilización de los textos en todo el país.

La medida plantea que un libro escolar pueda mantenerse en uso durante un periodo de hasta cinco años, siempre que conserve las condiciones necesarias para cumplir con su función educativa.