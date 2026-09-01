Agresiones sexuales ocurren casi a diario en Ceuta, según la Fiscalía española

La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, señaló al diario El País que la cifra representa casi una agresión sexual por día. Según explicó, las niñas y mujeres migrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable debido a su estatus irregular en el territorio.

Entre el 30 y el 31 de julio, alrededor de 72.000 migrantes cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. Aunque la mayoría regresó posteriormente a Marruecos, se estima que unas 5.000 personas permanecen todavía en el territorio, entre ellas, entre 1.400 y 1.600 son menores, de acuerdo con Rojas.

Entre los presuntos responsables de las agresiones identificados hasta ahora figuran cuatro ciudadanos marroquíes, tres españoles y un belga, según la agencia EFE.

Rojas advirtió que el número real de casos podría ser mayor, ya que muchas víctimas no presentan denuncias por miedo o debido a su situación migratoria.

La fiscal aseguró que la llegada masiva de personas provocó un aumento exponencial de las agresiones sexuales.

La situación también ha sido señalada por la Sociedad Española de Epidemiología, que destacó las dificultades para detectar y atender casos de violencia contra mujeres y niñas migrantes.

Una mujer marroquí de 24 años relató a la BBC que puso “su vida en peligro” para llegar a Ceuta y afirmó haber sido agredida sexualmente mientras dormía entre un grupo de hombres y mujeres. “Estaba en shock. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría venido”, relató.

Por su parte, la médica de urgencias Susana Ascaso afirmó que el Hospital Universitario de Ceuta atendió a varias víctimas de agresiones sexuales, incluida una niña de apenas 10 años.

La crisis migratoria también ha generado presión sobre los servicios públicos de la ciudad.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, anunció un paquete de ayuda de varios millones de euros destinado a garantizar servicios esenciales y cubrir la atención de menores no acompañados.

Mientras tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha llamado a los españoles a participar en manifestaciones de apoyo a la ciudad previstas para el miércoles, coincidiendo con su festividad anual.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez enfrenta críticas de la oposición por su gestión de la crisis. El partido ultraderechista Vox acusó al presidente de no solo haber “perdido el control de Ceuta”, sino de haberla “entregado”.

Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, expresó a la BBC la preocupación del sector empresarial por la situación: “No podemos hacer nada hasta que estas personas se vayan”.