Martín Krug deja el Levante y sale cedido al Juventud Torremolinos

El defensor de la selección de Panamá, Martín Krug, tendrá una nueva aventura en el fútbol europeo. El canterano del Levante jugará cedido por una temporada en el Juventud Torremolinos de la Primera Federación, lo que equivale a ser la tercera categoría en España.

Krug, quien pasó a tener ficha del primer equipo para esta temporada luego de su debut en la Copa del Rey en la campaña 2025-2026, decidió dar este salto importante en su carrera para tener un mayor protagonismo en el campo de juego.

El pasado 6 de abril, el panameño de 20 años renovó su contrato hasta junio del 2028 con el Levante, esto quiere decir que a su vuelta del Torremolinos le quedará aún un año de contrato. Tiempo que tendrá que utilizar para ganarse un puesto en la plantilla del equipo del club valenciano.