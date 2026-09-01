Martín Krug deja el Levante y sale cedido al Juventud Torremolinos

El defensor de la selección de Panamá, Martín Krug, tendrá una nueva aventura en el fútbol europeo. El canterano del Levante jugará cedido por una temporada en el Juventud Torremolinos de la Primera Federación, lo que equivale a ser la tercera categoría en España.
Krug, quien pasó a tener ficha del primer equipo para esta temporada luego de su debut en la Copa del Rey en la campaña 2025-2026, decidió dar este salto importante en su carrera para tener un mayor protagonismo en el campo de juego.
El pasado 6 de abril, el panameño de 20 años renovó su contrato hasta junio del 2028 con el Levante, esto quiere decir que a su vuelta del Torremolinos le quedará aún un año de contrato. Tiempo que tendrá que utilizar para ganarse un puesto en la plantilla del equipo del club valenciano.
En esta temporada, Krug no fue convocado por el Levante en los tres primeros partidos en LaLiga, por lo que se intuía que el panameño nacido en los Estados Unidos pudiera tener la oportunidad de salir a buscar nuevos horizontes y tener más minutos de juego.
Días atrás, Krug fue inscrito en la página oficial de LaLiga por el Levante, sin embargo fue dado de baja por esta posible llegada al Torremolinos la cual se terminó concretando.
El reto más cercano que tendrá el nuevo equipo de Krug será ante el Real Madrid Castilla este sábado 5 de septiembre. El zaguero tendrá su primer contacto con la plantilla en las próximas horas por lo que podrá empezar a entrenarse esta semana y llegar a dicho partido.
Con la selección de Panamá, Krug ha disputado dos encuentros. El más reciente durante la gira en África ante Sudáfrica jugando 66 minutos del primer duelo ante los sudafricanos.
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