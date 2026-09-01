Hijo de Nicolás Maduro asegura que la foto de su padre no fue creada con inteligencia artificial

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, aseguró este martes 1 de septiembre que la fotografía recientemente difundida de su padre es real y no fue generada mediante inteligencia artificial.

A través de su cuenta en X, Maduro Guerra explicó cómo llegó la imagen a la familia. Según relató, la fotografía fue tomada el 25 de junio, un día después del doble terremoto, cuando Maduro se encontraba frente a un televisor siguiendo con preocupación la situación.

De acuerdo con su versión, Maduro había realizado varias llamadas para conocer lo ocurrido y se encontraba muy pendiente de las noticias. Inicialmente no tenía intención de tomarse la fotografía, pero finalmente accedió después de insistirle que podía enviarla posteriormente.