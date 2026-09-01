Hijo de Nicolás Maduro asegura que la foto de su padre no fue creada con inteligencia artificial

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, aseguró este martes 1 de septiembre que la fotografía recientemente difundida de su padre es real y no fue generada mediante inteligencia artificial.
A través de su cuenta en X, Maduro Guerra explicó cómo llegó la imagen a la familia. Según relató, la fotografía fue tomada el 25 de junio, un día después del doble terremoto, cuando Maduro se encontraba frente a un televisor siguiendo con preocupación la situación.
De acuerdo con su versión, Maduro había realizado varias llamadas para conocer lo ocurrido y se encontraba muy pendiente de las noticias. Inicialmente no tenía intención de tomarse la fotografía, pero finalmente accedió después de insistirle que podía enviarla posteriormente.
“Efectivamente las dos fotos se las dan impresas y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en Estados Unidos el martes 25 de agosto”, explicó el hijo de Maduro.
Maduro Guerra señaló que la familia pudo revisar las fotografías y posteriormente decidió la manera más adecuada de hacerlas públicas.
Añadió que el viernes por la noche recibió una llamada en la que el exmadatario le dictó el mensaje que acompañó la publicación de la imagen el domingo.
Finalmente, aseguró que continúan trabajando por el país y por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
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