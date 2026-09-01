Canal de Panamá aportará $3,607.8 millones al Estado en el presupuesto 2027

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 1 de septiembre el proyecto de ley de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2027, que contempla aportes directos al Estado panameño por $3,607.8 millones, informó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. en una conferencia de prensa.

El presupuesto corresponde al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 y deberá ser remitido ahora a la Asamblea Nacional para su examen y aprobación.

Icaza explicó que el proyecto fue aprobado previamente por la Junta Directiva de la ACP mediante el Acuerdo No. 459 del 11 de agosto de 2026 y que, tras su aprobación en el Consejo de Gabinete, continuará el trámite constitucional correspondiente.

De acuerdo con las cifras presentadas por Icaza, el Canal de Panamá estima ingresos totales por $5,555.3 millones durante la vigencia fiscal 2027.

En tanto, los gastos de operación están calculados en $1,784.5 millones.

El presupuesto contempla además los $3,607.8 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, una cifra que representa un incremento de $414 millones respecto a lo aprobado para la vigencia fiscal 2026.

“Este incremento refleja la solidez financiera del Canal y su compromiso permanente con el país”, afirmó el ministro.

Uno de los aspectos incluidos en el presupuesto es la decisión de la Junta Directiva de la ACP de aumentar el cargo de derecho por tonelada que transita por el Canal.

La tarifa pasará de $1 a $1.75 por tonelada.

Icaza enfatizó que este ajuste no representa un aumento en los peajes ni en las tarifas que pagan los clientes del Canal de Panamá.

“Este ajuste no representa, bajo ninguna circunstancia, un costo adicional para los usuarios del Canal”, aseguró.

El ministro reiteró que los peajes y las tarifas se mantienen exactamente iguales.

Icaza también aclaró que el aumento del derecho por tonelada no incrementará ni reducirá los aportes que el Canal transfiere al Estado panameño.

Según explicó, los $3,607.8 millones proyectados para la vigencia fiscal 2027 mantienen una trayectoria de crecimiento independiente de esta decisión.

El ministro destacó que el presupuesto también contempla los recursos necesarios para avanzar en los proyectos estratégicos e iniciativas incluidos en el Plan Estratégico del Canal de Panamá 2025-2035.

Con estas inversiones, la ACP busca mantener sus operaciones bajo criterios de seguridad, eficiencia, rentabilidad y neutralidad.

Icaza sostuvo que el presupuesto reafirma el papel del Canal como motor de desarrollo para Panamá y su compromiso con el país durante la próxima vigencia fiscal.

Las cifras clave del presupuesto 2027

Ingresos estimados: $5,555.3 millones.

Gastos de operación: $1,784.5 millones.

Aportes directos al Estado: $3,607.8 millones.

Aumento frente al presupuesto 2026: $414 millones.

Derecho por tonelada: de $1 a $1.75.

Peajes y tarifas: sin cambios.

Vigencia: del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.