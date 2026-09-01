Voto por lista y resta mayor, las dos claves para ganar una curul como diputado

La forma en que los panameños elegirán a sus diputados en los circuitos plurinominales mantiene uno de los elementos centrales del sistema actual: el voto por lista de los partidos políticos. El proyecto de reformas al Código Electoral presentado por el Tribunal Electoral (TE) ante la Asamblea Nacional mantiene esta modalidad, pese a que la mesa de reforma electoral aprobó en enero una propuesta que establecía tres opciones para los electores en estas circunscripciones. La iniciativa que ahora llega al Legislativo también introduce un cambio en la etapa posterior a la votación. El proyecto propone sustituir el mecanismo de adjudicación mediante residuo por un sistema de resta mayor y establece que los partidos que concurran en una misma alianza podrán sumar los votos que les queden después de las adjudicaciones por cociente y medio cociente. El resultado es una modificación en dos momentos del proceso electoral: se mantiene la lista como forma de participación partidaria, pero cambia la manera en que los votos restantes se convierten en curules.

La lista se mantiene

En enero, la mesa de reforma electoral aprobó una modificación al artículo 424 que establecía tres posibilidades de votación en las circunscripciones plurinominales. El elector podría votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político, seleccionar de manera individual a uno o más candidatos de esa misma lista o votar por un solo candidato de libre postulación. Para las candidaturas independientes, la propuesta establecía que el voto sería estrictamente individual y que no existiría el voto por lista. Ese acuerdo fue aprobado por la mesa con ocho votos a favor y seis en contra. El proyecto presentado ahora ante la Asamblea Nacional mantiene la participación mediante listas partidarias en los circuitos plurinominales y desarrolla, además, reglas específicas para los candidatos comunes de las alianzas electorales. Los actuales diputados por la libre postulación señalaron que la medida violaba la Constitución y cercenaba la posiblidad de elección. La diferencia es relevante porque la lista partidaria constituye el punto de partida para el cálculo de los votos que posteriormente se utilizan para adjudicar las curules.

¿Qué cambia?

El principal cambio en la fórmula de adjudicación aparece en el artículo 452. La sustentación del proyecto señala que se propone sustituir el mecanismo de adjudicación mediante residuo por un sistema de resta mayor. La lógica planteada por el Tribunal Electoral consiste en descontar de los votos obtenidos por cada partido aquellos que ya se utilizaron para adjudicar escaños mediante cociente y medio cociente. Solo los votos que permanezcan como saldo después de esas adjudicaciones podrán participar en la distribución de las curules que todavía queden pendientes. La sustentación explica que el objetivo es evitar que un mismo conjunto de votos produzca efectos acumulativos en la adjudicación de más de un escaño. Según el documento, con la nueva fórmula la distribución de las curules respondería de manera más directa a la fuerza electoral efectiva de cada organización política. La propuesta también plantea que el cambio contribuya a fortalecer la proporcionalidad de la representación y a corregir posibles efectos de sobrerrepresentación de determinadas fuerzas políticas.

Las alianzas tendrán un saldo conjunto

El cambio adquiere una dimensión adicional cuando existen alianzas entre partidos. Después de las adjudicaciones por cociente y medio cociente, los votos restantes de los partidos que formen parte de una misma alianza se sumarían para conformar una sola cifra. Ese saldo conjunto participaría en la distribución de las curules pendientes mediante resta mayor, junto con los demás partidos políticos y las listas de libre postulación. La regla modifica la forma en que los partidos aliados competirían en esta última etapa. En lugar de que cada organización concurra con su propio saldo, los votos restantes de los partidos que integran la alianza se acumularían para determinar la fuerza electoral conjunta de esa alianza. El candidato identificado con “R” La propuesta establece también reglas para el candidato común de una alianza. Los partidos que suscriban alianzas nacionales o acuerdos de alianzas electorales parciales, debidamente formalizados ante el Tribunal Electoral, solo podrán postular un candidato común por alianza. Ese candidato será identificado con la letra “R”. El elector solo podrá seleccionar al candidato común en la lista de uno de los partidos que integren la alianza. Sin embargo, la identificación con la letra “R” no determinará automáticamente quién recibe una curul obtenida por resto mayor. Cuando a una alianza le corresponda una curul por este mecanismo, la propuesta establece que el escaño será adjudicado al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos entre los candidatos de las listas de los partidos que integren esa alianza. En el caso del candidato común identificado con “R”, para determinar su votación individual se sumarían los votos que obtenga personalmente en las distintas listas de los partidos aliados donde figure postulado. La propuesta diferencia así entre la votación conjunta de una alianza y la votación individual de los candidatos. La primera sirve para determinar si la alianza obtiene una curul mediante resta mayor. La segunda permite establecer qué candidato recibe ese escaño.

Un mecanismo que definió 18 curules en 2024

El cambio propuesto adquiere relevancia si se observa el resultado de las elecciones generales de 2024. En esos comicios, 18 diputados obtuvieron su curul mediante el mecanismo de residuo. De esas curules, seis correspondieron a candidatos por libre postulación; cuatro, a Realizando Metas; dos, a Cambio Democrático; dos, al Partido Revolucionario Democrático; y una a cada uno de los partidos Panameñista, Movimiento Otro Camino y Popular. El resto mayor, por tanto, no constituye una etapa marginal del proceso electoral. En las últimas elecciones permitió definir 18 escaños de la Asamblea Nacional. La modificación propuesta busca cambiar precisamente la forma en que se calcula la fuerza electoral que entra en esa última etapa.

La diferencia entre votar y repartir las curules