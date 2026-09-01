¿Qué pasó en Times Square? Investigan el ataque que dejó dos muertos y un herido

La Policía de Nueva York investiga las circunstancias que llevaron a una mujer a atacar con cuchillos a dos personas en pleno Times Square. El episodio dejó una mujer de 32 años fallecida, un hombre de 68 herido y terminó con la presunta agresora abatida a tiros por agentes.

Las autoridades identificaron a la mujer como Pamela Cisneros, de 49 años y residente en Queens, pero todavía buscan determinar qué motivó el ataque y qué ocurrió antes de las agresiones. De forma preliminar, la policía considera que las víctimas no tenían relación con Cisneros y que los ataques fueron aparentemente aleatorios.

Según el NYPD, Cisneros apuñaló a las dos personas con unos 20 segundos de diferencia y después continuó caminando hacia la Séptima Avenida. Los agentes la localizaron y durante varios minutos intentaron que soltara los cuchillos que llevaba. La mujer se negó y, según la policía, amenazó a los oficiales con frases como “Os voy a matar”.

Los agentes utilizaron pistolas Taser, pero resultaron ineficaces. Finalmente, dos policías dispararon contra Cisneros y la alcanzaron. La mujer murió posteriormente a causa de las heridas.

La jefa del NYPD, Jessica Tisch, señaló que Cisneros podría tener antecedentes de problemas de salud mental, aunque las autoridades aún investigan qué papel pudieron tener en el ataque. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la intervención policial y calificó el episodio como un ataque que pudo haber tenido consecuencias aún mayores.

Ahora, la investigación se centra en reconstruir los movimientos de Cisneros, esclarecer sus posibles motivos y conocer más detalles sobre su situación antes del ataque.