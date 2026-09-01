Rescatan a seis personas aisladas por la crecida de una quebrada en Chiriquí

Seis personas, entre ellas cuatro adultos y dos menores de edad, fueron rescatadas luego de quedar aisladas por la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, distrito de Divalá, provincia de Chiriquí.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a través de su cuenta oficial en X que sus funcionarios realizaron la extracción segura de la familia, que había quedado incomunicada debido al aumento del caudal de la quebrada.

Según el reporte de la entidad, las seis personas fueron rescatadas sin novedades, por lo que no se reportaron personas afectadas durante la operación.

El Sinaproc recordó a la población que, ante cualquier situación de emergencia, debe comunicarse al 911 y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar poner en riesgo su vida.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas cuando se registren lluvias intensas, debido a que los niveles de agua pueden aumentar rápidamente.

Asimismo, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales y atender las instrucciones de los organismos de emergencia.