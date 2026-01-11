Sinaproc emite hoy advertencias por crecidas de ríos y seguridad en playas

El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</b> realizó este domingo un amplio despliegue de monitoreo y prevención en distintos puntos del país, ante condiciones climáticas variables y el aumento de visitantes en áreas recreativas, emitiendo advertencias puntuales para reducir riesgos y salvaguardar vidas.En <b>Panamá Este</b>, el personal se mantiene en el <b>río Mamoní</b>, donde fue colocada <b>bandera roja</b> debido a una <b>crecida repentina</b> del río. Las autoridades reiteraron la prohibición de ingresar al río y ordenaron la suspensión de actividades recreativas, exhortando a la población a atender las indicaciones oficiales y reportar emergencias al <b>911</b>.En la provincia de <b>Chiriquí</b>, equipos de SINAPROC desarrollan vigilancia en zonas de alto tránsito turístico como el <b>Sendero Volcán Barú (Paso Ancho–Los Llanos)</b> y el <b>Cañón Macho de Monte, en Cuesta de Piedra</b>. Durante la jornada se reportaron <b>25 visitantes</b>, entre ellos <b>7 senderistas acompañados por un guía</b>, además de <b>20 usuarios en el área del canal</b>, con <b>10 bañistas</b>. La entidad insistió en seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.En <b>Bocas del Toro</b>, específicamente en el <b>río Teribe</b>, se emitieron advertencias para evitar el ingreso al agua ante el aumento del caudal o la presencia de aguas turbias. También se reiteró la prohibición del consumo de alcohol durante actividades acuáticas, la supervisión constante de menores, el no realizar saltos desde zonas elevadas y el uso de chaleco salvavidas.La vigilancia también se extendió a áreas costeras. En <b>Playa Estero Rico, Chiriquí</b>, personal de SINAPROC retiró preventivamente del mar a varias personas en <b>estado etílico</b>, con el fin de evitar accidentes. Asimismo, en <b>Portobelo</b>, playa <b>La Angosta</b>, se brindó atención a un <b>adolescente de 15 años</b> que presentó una herida en la planta del pie causada por un arrecife.En <b>Tierras Altas</b>, las autoridades informaron que se mantiene <b>cielo parcialmente nublado</b>, <b>vientos moderados a fuertes</b> y <b>ríos dentro de su cauce</b>, sin novedades hasta el momento, aunque continúan las recomendaciones a visitantes de senderos.Finalmente, en puntos de cobertura como <b>Nueva Gorgona (Boquilla), La Ensenada, La Ermita y la Laguna de San Carlos</b>, SINAPROC reforzó mensajes preventivos: evitar nadar bajo los efectos del alcohol, mantenerse hidratados, usar protector solar y sombrero, no utilizar flotadores en zonas con oleaje y respetar la señalización por colores de banderas en playas y balnearios.Las autoridades reiteraron el llamado a la <b>responsabilidad ciudadana</b> y recordaron que ante cualquier emergencia se debe contactar de inmediato al <b>911</b>.