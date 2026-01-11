Sinaproc emite hoy advertencias por crecidas de ríos y seguridad en playas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) realizó este domingo un amplio despliegue de monitoreo y prevención en distintos puntos del país, ante condiciones climáticas variables y el aumento de visitantes en áreas recreativas, emitiendo advertencias puntuales para reducir riesgos y salvaguardar vidas.

En Panamá Este, el personal se mantiene en el río Mamoní, donde fue colocada bandera roja debido a una crecida repentina del río. Las autoridades reiteraron la prohibición de ingresar al río y ordenaron la suspensión de actividades recreativas, exhortando a la población a atender las indicaciones oficiales y reportar emergencias al 911.

En la provincia de Chiriquí, equipos de SINAPROC desarrollan vigilancia en zonas de alto tránsito turístico como el Sendero Volcán Barú (Paso Ancho–Los Llanos) y el Cañón Macho de Monte, en Cuesta de Piedra. Durante la jornada se reportaron 25 visitantes, entre ellos 7 senderistas acompañados por un guía, además de 20 usuarios en el área del canal, con 10 bañistas. La entidad insistió en seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

En Bocas del Toro, específicamente en el río Teribe, se emitieron advertencias para evitar el ingreso al agua ante el aumento del caudal o la presencia de aguas turbias. También se reiteró la prohibición del consumo de alcohol durante actividades acuáticas, la supervisión constante de menores, el no realizar saltos desde zonas elevadas y el uso de chaleco salvavidas.

La vigilancia también se extendió a áreas costeras. En Playa Estero Rico, Chiriquí, personal de SINAPROC retiró preventivamente del mar a varias personas en estado etílico, con el fin de evitar accidentes. Asimismo, en Portobelo, playa La Angosta, se brindó atención a un adolescente de 15 años que presentó una herida en la planta del pie causada por un arrecife.

En Tierras Altas, las autoridades informaron que se mantiene cielo parcialmente nublado, vientos moderados a fuertes y ríos dentro de su cauce, sin novedades hasta el momento, aunque continúan las recomendaciones a visitantes de senderos.

Finalmente, en puntos de cobertura como Nueva Gorgona (Boquilla), La Ensenada, La Ermita y la Laguna de San Carlos, SINAPROC reforzó mensajes preventivos: evitar nadar bajo los efectos del alcohol, mantenerse hidratados, usar protector solar y sombrero, no utilizar flotadores en zonas con oleaje y respetar la señalización por colores de banderas en playas y balnearios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana y recordaron que ante cualquier emergencia se debe contactar de inmediato al 911.