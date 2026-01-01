Sinaproc activa operativo ‘Guardianes 2026’ para reforzar la seguridad en playas y senderos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comenzó la f<b>ase 1 de las operaciones para la prevención de riesgos durante la temporada seca </b>bajo el lema <b>'Guardianes 2026'</b>. Este despliegue integral busca garantizar la seguridad de nacionales y turistas que visitan las principales zonas recreativas del país durante el inicio del año.Para esta primera etapa, las autoridades han movilizado un contingente de recursos humanos y logísticos:<b>468 agentes</b> de personal especializado se encuentran desplegadas directamente en el terreno.Se han establecido <b>38 puntos de cobertura</b> estratégicos a lo largo de la geografía nacional.El horario de vigilancia en playas y balnearios será de <b>7:00 a.m. a 5:00 p.m.</b>, mientras que para los senderos será de <b>8:00 a.m. a 5:00 p.m.</b>El operativo abarca las provincias con mayor afluencia turística, con especial énfasis en:<b>Chiriquí:</b> Cobertura en las playas Las Lajas, Barqueta, Estero Rico y Las Mellizas (con apoyo de Senafront y Bomberos). También se vigilan senderos clave, como Los Quetzales y el Volcán Barú.<b>Panamá y Panamá Oeste:</b> Vigilancia en el río Mamoni y playas, como La Ermita, La Ensenada y Punta Chame.<b>Coclé:</b> Presencia en playa Santa Clara y senderos populares como La India Dormida y el Cerro Gaital.<b>Veraguas y Los Santos:</b> Cobertura en las playas Torio, Arrimadero y Uverito.<b>Bocas del Toro y Colón:</b> Vigilancia en las playas Estrella, La Playita de Carenero y La Angosta.Como parte de la vigilancia, el Sinaproc mantiene el sistema de banderas para informar a los bañistas sobre las condiciones del agua (verde, amarillo y rojo). Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los guardavidas y respetar los horarios establecidos para evitar tragedias en estas zonas de esparcimiento.