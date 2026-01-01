Sinaproc activa operativo ‘Guardianes 2026’ para reforzar la seguridad en playas y senderos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comenzó la fase 1 de las operaciones para la prevención de riesgos durante la temporada seca bajo el lema ”Guardianes 2026”.

Este despliegue integral busca garantizar la seguridad de nacionales y turistas que visitan las principales zonas recreativas del país durante el inicio del año.

Para esta primera etapa, las autoridades han movilizado un contingente de recursos humanos y logísticos:

468 agentes de personal especializado se encuentran desplegadas directamente en el terreno.

Se han establecido 38 puntos de cobertura estratégicos a lo largo de la geografía nacional.

El horario de vigilancia en playas y balnearios será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que para los senderos será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El operativo abarca las provincias con mayor afluencia turística, con especial énfasis en:

Chiriquí: Cobertura en las playas Las Lajas, Barqueta, Estero Rico y Las Mellizas (con apoyo de Senafront y Bomberos).

También se vigilan senderos clave, como Los Quetzales y el Volcán Barú.

Panamá y Panamá Oeste: Vigilancia en el río Mamoni y playas, como La Ermita, La Ensenada y Punta Chame.

Coclé: Presencia en playa Santa Clara y senderos populares como La India Dormida y el Cerro Gaital.

Veraguas y Los Santos: Cobertura en las playas Torio, Arrimadero y Uverito.

Bocas del Toro y Colón: Vigilancia en las playas Estrella, La Playita de Carenero y La Angosta.

Como parte de la vigilancia, el Sinaproc mantiene el sistema de banderas para informar a los bañistas sobre las condiciones del agua (verde, amarillo y rojo).

Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los guardavidas y respetar los horarios establecidos para evitar tragedias en estas zonas de esparcimiento.