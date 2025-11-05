Mar de fondo en el Pacífico panameño: Sinaproc alerta sobre oleajes y corrientes peligrosas

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó que, según el <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a></b>, se mantiene un <b>aviso de vigilancia por mar de fondo</b> que afectará el <b>litoral Pacífico panameño</b> entre los días <b>5 y 6 de noviembre de 2025</b>.<i>De acuerdo con el reporte, las zonas bajo vigilancia incluyen:</i><b>Pacífico occidental (golfo de Chiriquí)</b><b>Pacífico central (península de Azuero)</b><b>Pacífico oriental (golfo de Panamá)</b>Estas condiciones podrían generar <b>fuertes corrientes en zonas costeras</b> y <b>corrientes de retorno</b> y <b>riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades turísticas</b> ubicadas en la franja costera.