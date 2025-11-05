  1. Inicio
PANAMÁ

Mar de fondo en el Pacífico panameño: Sinaproc alerta sobre oleajes y corrientes peligrosas

Sinaproc refuerza medidas preventivas ante mar de fondo en el Pacífico panameña.
Sinaproc refuerza medidas preventivas ante mar de fondo en el Pacífico panameña. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  05/11/2025 11:15
Estas condiciones podrían generar fuertes corrientes en zonas costeras y corrientes de retorno y riesgos para bañistas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo que afectará el litoral Pacífico panameño entre los días 5 y 6 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte, las zonas bajo vigilancia incluyen:

Pacífico occidental (golfo de Chiriquí)

Pacífico central (península de Azuero)

Pacífico oriental (golfo de Panamá)

Estas condiciones podrían generar fuertes corrientes en zonas costeras y corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades turísticas ubicadas en la franja costera.

Sinaproc emite recomendaciones preventivas

Ante esta situación, Sinaproc emitió una serie de recomendaciones preventivas:

Evitar bañarse o realizar actividades recreativas en playas con fuertes oleajes o corrientes de resaca.

No acercarse a rocas o acantilados donde las olas rompen con fuerza.

Las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones y abstenerse de zarpar si observan condiciones adversas.

Mantener vigilancia constante en zonas costeras y atender las indicaciones de las autoridades locales y del Sinaproc.

Las autoridades reiteraron su llamado a la precaución y recordaron que este fenómeno puede representar peligro para la vida humana y la navegación menor, especialmente durante el período de mayor intensidad del mar de fondo.

