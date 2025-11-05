Mar de fondo en el Pacífico panameño: Sinaproc alerta sobre oleajes y corrientes peligrosas

Estas condiciones podrían generar fuertes corrientes en zonas costeras y corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades turísticas ubicadas en la franja costera.

De acuerdo con el reporte, las zonas bajo vigilancia incluyen:

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá , se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo que afectará el litoral Pacífico panameño entre los días 5 y 6 de noviembre de 2025 .

Sinaproc emite recomendaciones preventivas

Ante esta situación, Sinaproc emitió una serie de recomendaciones preventivas:

Evitar bañarse o realizar actividades recreativas en playas con fuertes oleajes o corrientes de resaca.

No acercarse a rocas o acantilados donde las olas rompen con fuerza.

Las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones y abstenerse de zarpar si observan condiciones adversas.

Mantener vigilancia constante en zonas costeras y atender las indicaciones de las autoridades locales y del Sinaproc.

Las autoridades reiteraron su llamado a la precaución y recordaron que este fenómeno puede representar peligro para la vida humana y la navegación menor, especialmente durante el período de mayor intensidad del mar de fondo.