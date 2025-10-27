Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 27 de octubre

El Caribe panameño amanecerá este lunes 27 de octubre con algunas lluvias aisladas y cielos parcialmente nublados, mientras que en la vertiente del Pacífico se prevén lluvias generalizadas durante gran parte del día.

Así lo informó el especialista Blas Córdoba, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), en su análisis meteorológico más reciente.

Durante la tarde, las precipitaciones se mantendrán sobre ambas vertientes, con episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, especialmente en zonas montañosas y costeras.

En horas de la noche, las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad, principalmente en el Caribe Occidental. En el Pacífico, se anticipan lluvias dispersas y cielos nublados.

Las autoridades mantienen vigente una advertencia por vientos, oleajes y mareas de retorno en ambos sectores del país. Se recomienda precaución a los bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

El informe también indica que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre niveles ligeros y moderados, por lo que se sugiere el uso de protección solar durante las horas de mayor exposición.

Asimismo, continúan activos los Avisos de Vigilancia emitidos por el IMHPA debido al huracán Melissa, que se mantiene en el Caribe, además de las condiciones de vientos intensificados, oleajes y mar de fondo, que podrían afectar la navegación y las actividades costeras.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.