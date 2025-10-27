Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 27 de octubre

El Caribe panameño amanecerá este lunes 27 de octubre con algunas lluvias aisladas y cielos parcialmente nublados, mientras que en la vertiente del Pacífico se prevén lluvias generalizadas durante gran parte del día.Así lo informó el especialista <b>Blas Córdoba</b>, del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, en su análisis meteorológico más reciente.Durante la tarde, las precipitaciones se mantendrán sobre ambas vertientes, con episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, especialmente en zonas montañosas y costeras.En horas de la noche, las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad, principalmente en el Caribe Occidental. En el Pacífico, se anticipan lluvias dispersas y cielos nublados.Las autoridades mantienen vigente una advertencia por <b>vientos, oleajes y mareas de retorno</b> en ambos sectores del país. Se recomienda precaución a los bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.El informe también indica que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán entre niveles <b>ligeros y moderados</b>, por lo que se sugiere el uso de protección solar durante las horas de mayor exposición.Asimismo, continúan activos los <b>Avisos de Vigilancia</b> emitidos por el IMHPA debido al <b>huracán Melissa</b>, que se mantiene en el Caribe, además de las condiciones de <b>vientos intensificados, oleajes y mar de fondo</b>, que podrían afectar la navegación y las actividades costeras.Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.