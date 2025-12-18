‘Sucedió en enero’: cine panameño lleva al cine la memoria del 9 de enero de 1964

Con gran expectación, la producción de la película panameña ‘Sucedió en enero’ reveló este jueves 18 de diciembre en una conferencia de prensa los detalles de una producción que pone sobre la lupa una conjunción de elementos que versan sobre el teatro, el cine y la panameñidad. Su estreno en los cines se prevé en enero de 2027.

La cinta - que toma el hilo narrativo en torno a los sucesos del 9 de enero de 1964 - está inspirada en la obra teatral escrita por la dramaturga Mireya Hernández (1942-2006), madre del cineasta Luis Romero, quien a su vez es el guionista y director de la cinta. La historia versa sobre un director de teatro español que viene a Panamá para montar una obra teatral acerca de esos sucesos que marcaron a varias generaciones.

‘Sucedió en enero’ tiene un elenco variopinto de talentos actorales nacionales e internacionales como Lucho Gotti, Jalsen Santana, Luis Tosar, Indhira Serrano, Michelle Alpizar, Juan David Guardia, Luis Gustavo Macías, Isabel Burgos y Gaby Gnazzo, entre otros.

En dicha conferencia de prensa – llevada a cabo en el Hotel Novotel de la ciudad de Panamá – tanto Tosar como Serrano y Santana manifestaron su satisfacción por participar en una producción de este calibre, que ahonda en la memoria histórica panameña.

Por su lado, Romero y Gotti resaltaron la importancia de que producciones como esta lleguen a los cines, con el fin de ofrecer una perspectiva sobre un capítulo más dentro de la compleja historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

De igual forma, se hicieron presentes tanto la titular de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura Sheila González como la viceministra de Cultura Arianne Benedetti, quienes con su presencia reivindicaron el apoyo estatal al cine panameño, ya que el mismo es un vivo testimonio de la historia nacional.