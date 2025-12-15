Sixta Díaz: ‘El trabajo y la actitud son las claves del éxito’

En la antesala de esta entrevista con La Estrella de Panamá, la productora audiovisual Sixta Díaz nos recibe con calidez a tempranas horas de la mañana en la cafetería Sisu Coffee del Casco Antiguo, antes de sumergirse en el trajín que implica la grabación de la escena de la última producción cinematográfica ‘Sucedió en enero’ en la que desde las últimas semanas trabaja codo a codo con su director Luis Romero junto al resto del equipo de producción para encarnar la historia que conjuga el teatro, la cinematografía y la nacionalidad panameña. Una historia que tendrá un elenco destacado de actores nacionales e internacionales como Luis Tosar, Juan David Guardia, Jalsen Santana, Michelle Alpizar e Indhira Serrano, entre otros talentos. Con una carrera destacada en el cine panameño, Díaz cuenta a MÍA Voces Activas el recorrido por el que atravesó hasta llegar a ser la profesional que es hoy en día. Ingeniera industrial de formación, pasó muchos años laborando en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) – tanto en los departamentos de Ingeniería como de Comunicaciones – hasta desembarcar en el ámbito del cine nacional con la película ‘Salsipuedes’ en el año 2016, de la mano de su esposo, el director de cine Ricardo Aguilar Navarro. El mismo detrás de ‘Brown’, la biografía del boxeador panameño Panamá Al Brown, que hasta hace poco estuvo en los cines. Una película de la que también Díaz es su productora ejecutiva. En la conversación, Díaz no solo versó sobre cine panameño, sino que también brindo consejos para encarar los retos diarios de la vida. Esos desafíos inesperados que, sin saberlo, podrían convertirse en nuevas oportunidades.

¿Cómo ha sido, hasta ahora, la experiencia de producir ‘Sucedió en enero’?

Ha sido una experiencia muy buena porque me ha tocado trabajar con actores de la talla de Luis Tosar, Indhira Serrano, Jalsen Santana y actores panameños muy talentosos como Lucho Gotti, Gaby Gnazzo y otros nuevos talentos como Michelle Alpizar y Juan David Guardia. Ha sido para mí una nueva experiencia en términos de lidiar con una producción que tiene actores internacionales como, por ejemplo Luis Tosar, quien es ganador varias veces de los premios Goya del cine español. Llego aquí a petición del director Luis Romero. La película trata sobre el montaje de una obra que se llama ‘Sucedió en enero’, que a mi entender es una historia muy bonita. Ya llevamos cinco semanas rodando la película. También cabe destacar que esta película transcurre, en su mayoría, en el Teatro INIDA. En este sentido, ha sido un ambiente más controlado para trabajar.

¿Cómo llegaste al ámbito del cine?

En la vida me tocó incursionar en tareas, carreras y áreas que nunca pensé en las que iba a estar. Conmigo no es el caso que desde niña soñé con ser electricista. Simplemente me tocó, y fui electricista de las esclusas del Canal de Panamá en un determinado momento. Pero eso es algo que no pensé que iba a poder hacer. Cuando me sometí al examen para ver si calificaba como electricista, era para ver si lo pasaba y lo aprobé. Fue una etapa que disfruté y que recuerdo con mucho cariño, porque me dio grandes enseñanzas profesionales. Mi carrera dentro del mantenimiento de las esclusas del Canal de Panamá – en la que primero fui electricista y después termine siendo supervisora de los rieles en relación a la parte eléctrica – me enseñó a trabajar bajo presión, a lidiar con mucho personal, a entrar a un ámbito que, en su mayoría, está dominado por hombres y a ser siempre yo misma, a enfrentar retos y desafíos que nunca me imaginé enfrentar. De chica, no soñaba con tener herramientas o una locomotora. Si te digo lo contrario, es mentira. Pero si te digo que desde chica me enseñaron a que cualquier cosa que tuvieras que hacer, lo hicieras de la mejor forma posible. De allí, fui pasando por diversas facetas dentro de la ACP y terminé en el área de Comunicaciones a raíz de la necesidad de divulgar lo que era entonces el proyecto del Canal Ampliado. Es en ese departamento cuando me familiarizo más con la producción de eventos y el ámbito audiovisual. Para complementarlo todo, me casé con un cineasta, mi esposo Ricardo Aguilar, y él me da la oportunidad en el ámbito cinematográfico. Primero con la producción de documentales y, segundo, con la película ‘Salsipuedes’ donde fungí como productora ejecutiva. Aprendí muchísimo de la terminología y la mecánica de los procesos. Después fui trabajando en documentales y videos corporativos, hasta que viví otra experiencia bonita con ‘Panama In A Day’, un homenaje a los 500 años de la ciudad de Panamá en la que varias personas mandaron sus videos y compusimos una historia con el material que nos hicieron llegar para este documental colectivo. Era la primera vez que hacíamos algo así en Panamá. Finalmente, mi doctorado en el cine fue la película ‘Brown’. Al principio, pensábamos que la película iba a ser un poco más pequeña pero luego vimos que iba siendo una gran producción al querer ser fieles a la época y a la atmósfera tradicional que se vivía en el París de inicios del siglo XX. Fue una experiencia compleja pero a la vez muy enriquecedora. Creo que éxito de una película está en el trabajo en equipo. La más grande bendición que tengo en la vida es la gente que me rodea, que da la milla extra, que forma parte de una pasión colectiva con la que se logra lo imposible. Así que, en resumen, desde el principio me encantó trabajar en la producción audiovisual y no me sentí extraña ante este tipo de tareas porque era similar a lo que hacía antes de entrar en el ámbito cinematográfico. Lo único es que, dentro de la ACP, todo era más relacionado con la administración de proyectos. Esos proyectos, a su vez, implican presupuestos, contrataciones, recursos, cumplimiento de plazos, etc. En la práctica, es lo mismo en la producción de una película.

¿Cómo pudiste escalar gradualmente en los ámbitos dominados por hombres?

Uno de los factores clave es que siempre pude adaptarme a las situaciones que se me presentaban en todas las cosas que he hecho en mi ámbito profesional. Siempre he tenido una actitud de ir hacia adelante sea cual sea la situación. Siéndote honesta, a mí nunca me ha costado adaptarme a ámbitos masculinos. Empezando por el hecho de que era la menor de cinco hermanos. Cuatro de ellos varones, yo era la más chica. También recuerdo que en la universidad, éramos solamente tres o cuatro mujeres que cursaban la carrera de Ingeniería Industrial. Es verdad que a las mujeres nos cuesta demostrar más valía que los hombres, principalmente cuando estás en un entorno en el que no se acostumbran a ver a las mujeres trabajando en ese ámbito específico. Cuando a mí me decían: ‘Vamos a ver, ¿tú puedes con esto, Sixta?, y respondía: ‘ya le preguntaste a fulano, si él podría, ¿porqué me lo preguntas a mí?. Sin embargo, me adapté. El secreto está en ganarte la confianza y el cariño de tus compañeros, cuando la gente te aprecia y te quiere, las cosas son más fáciles. Siempre cuando trabajo con alguien, trato de establecer una conexión con la otra persona en la que predominen esos elementos. El haber sido siempre apasionada en lo que hago y siempre transmitirlo, me ha ayudado todos estos años. Trabajar en un entorno masculino depende de cómo te adaptes y te sobrepongas a los obstáculos que se te ponen en frente. Una siempre tendrá dudas y desconfianza como mujer, pero el trabajo y la actitud son claves. No digo que el contexto no sea difícil, la desigualdad de género existe, pero se puede salir adelante.

¿El cine nacional debería ser más inclusivo con la mujer?

Siendo una industria pequeña, Panamá tiene una buena representación de mujeres. Hay varias directoras, productoras, guionistas... En fin, es muy proporcional al tamaño de la industria. Ahora mismo hay mujeres profesionales, capaces e inteligentes que les ha ido muy bien con sus películas. Lo que sí creo que falta es ese incentivo a las futuras generaciones para que hayan más mujeres en el cine nacional. No obstante, sí creo que estamos ante una era en la que los jóvenes pueden estudiar lo que desean. En mis tiempos, no era así. Todo el mundo iba a ser doctor, ingeniero, profesor... profesiones muy tradicionales. En mi generación había mucho miedo a la inestabilidad profesional. En cambio, ahora las nuevas generaciones buscan beneficios y experiencias en lo que ellos se dedican. Por otro lado, creo que vamos en buen camino en cuanto a la conquista de los espacios para la mujer. Lo que hace falta es quitar el miedo a las mujeres para que se animen a ingresar a este campo. Las mujeres tenemos la capacidad de ser multifuncionales y somos capaces de lograr la tranquilidad en medio del caos. Eso también es fundamental en la producción de cine.

¿Qué mensaje le quisieras dejar a las mujeres jóvenes?

Que aprovechen las oportunidades que se les presentan, aunque no se hayan imaginado estar en ellas. Hay que perder el miedo ante lo que pensamos que no es para nosotros. Siempre hay que dejar lo mejor de una.