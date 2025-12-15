Sixta Díaz: ‘El trabajo y la actitud son las claves del éxito’

Ha sido una experiencia muy buena porque me ha tocado trabajar con actores de la talla de Luis Tosar, Indhira Serrano, Jalsen Santana y actores panameños muy talentosos como Lucho Gotti, Gaby Gnazzo y otros nuevos talentos como Michelle Alpizar y Juan David Guardia. Ha sido para mí una nueva experiencia en términos de lidiar con una producción que tiene actores internacionales como, por ejemplo Luis Tosar, quien es ganador varias veces de los premios Goya del cine español.Llego aquí a petición del director Luis Romero. La película trata sobre el montaje de una obra que se llama ‘Sucedió en enero’, que a mi entender es una historia muy bonita. Ya llevamos cinco semanas rodando la película. También cabe destacar que esta película transcurre, en su mayoría, en el Teatro INIDA. En este sentido, ha sido un ambiente más controlado para trabajar.