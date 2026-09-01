Hombre es condenado a 180 meses de prisión por robo agravado en Las Cumbres

Un hombre fue condenado a 180 meses de prisión, equivalentes a 15 años, como autor del delito de robo agravado, por hechos ocurridos en una residencia ubicada en el corregimiento de Las Cumbres, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La condena fue obtenida por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, durante una audiencia de juicio oral en la que el Ministerio Público presentó su teoría del caso, practicó las pruebas y expuso los alegatos de clausura.

Además de la pena principal, el tribunal impuso al sentenciado como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 60 meses, una vez cumpla la condena de prisión.

Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025, cuando varios sujetos ingresaron a una residencia en Las Cumbres y, mediante violencia e intimidación y utilizando armas de fuego, abordaron a las víctimas.

Durante el asalto se realizaron detonaciones y los delincuentes sustrajeron diversos bienes, entre ellos armas de fuego, prendas de oro, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un vehículo.

Las dos víctimas fueron posteriormente amarradas de manos y pies y dejadas dentro de un cuarto, donde permanecieron privadas de su libertad durante más de dos horas y media. Ambas sufrieron lesiones físicas durante el hecho.

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora condenado fue aprehendido horas después del robo, luego de una persecución policial al vehículo que había sido sustraído de la residencia.

El automóvil terminó colisionando y, durante la inspección, las autoridades localizaron parte de los bienes pertenecientes a las víctimas.