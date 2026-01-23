Condenado a 16 años: profesor irá a prisión por corrupción de menores

Un profesor fue condenado a 16 años de prisión tras ser hallado responsable de los delitos de corrupción de persona menor de edad agravada y posesión de material de abuso sexual agravado, informó la Procuraduría General de la Nación.

La sentencia del juez de garantía incluye además la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 16 años una vez cumplida la pena principal, así como su ingreso formal al registro de ofensores sexuales.

De acuerdo con la Procuraduría, la condena es el resultado de una investigación iniciada en 2025, durante la cual el Ministerio Público recopiló y analizó elementos de convicción contundentes que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado.

Tras su aprehensión, el tribunal validó un acuerdo de pena, lo que permitió garantizar justicia inmediata para la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su actuación en la protección integral de la menor de edad y en la necesidad de que los hechos no quedaran en la impunidad, asegurando en todo momento el respeto a las garantías del debido proceso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución.