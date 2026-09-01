Reformas electorales: San Miguelito y Panamá pierde curules, mientras que Panamá Oeste gana representación

Al mismo tiempo que los magistrados del Tribunal Electoral presentaron las reformas electorales, también propusieron en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales del país. San Miguelito y los corregimientos de San Felipe, El Chorillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista Betania y Pueblo Nuevo, así como Río abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, perderán 1 diputado.

La nueva configuración de los circuitos electorales plantea que la provincia de Panamá pase a elegir de 25 a 23 diputados, lo que representa la disminución de dos curules, mientras que Panamá Oeste aumentaría de 6 a 8 curules y la provincia de Bocas del Toro pasaría por una modificación en su distribución.

San Miguelito, siendo el circuito 8-2 con la nueva distribución elegiría seis diputados, al igual que los circuitos 8-3 y 8-4, mientras que el circuito 8-6, que comprende los corregimientos de Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas, aumentará un diputado.

En Panamá Oeste, los ciruitos 13-1, que comprende el distrito de Arraiján, y el circuito 13-4 que comprende el distrito de La Chorrera, incrementan dos diputados, siendo 4 para cada distrito. El resto de los circuitos uninominales de la provincia se mantienen igual.

El reordenamiento también se aplica en Bocas del Toro, donde se presentará una modificación en su distribución. El circuito que actualmente elegía dos diputados sería dividido en dos circuitos uninominales. Circuito 1-1, que comprende el distrito de Changuinola y el circuito 1-2, que comprende Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y Naso Tjër. En ambos se elegirá 1 diputado.

Asimismo, Chiriquí también será reorganizado en dos ciruitos uninominales y los circuitos cuya conformación no se vea afectada serán reenumerados, a fin de mantener la secuencia númerica correspondiente.

La nueva configuración de distribución del electorado deja a San Miguelito y los circuitos 8-3 y 8-4 con menos representación. La propuesta deberá ser evaluada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.