Toque de queda en San Miguelito: 53 mil personas verificadas, 80 aprehendidos y 85 vehículos remolcados

La operación Enfoque, desarrollada durante los últimos 15 días en el distrito de San Miguelito, dejó como resultado la aprehensión de 80 personas, entre ellas 63 con oficio de captura, 29 con oficio de conducción y 17 sorprendidas en flagrancia. Además, las autoridades ubicaron a una persona incluida en la lista de los más buscados.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, contó con la participación de unas 400 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante las acciones de seguridad se decomisaron ocho armas de fuego y 194 municiones, además de sustancias ilícitas.

El reporte detalla el decomiso de 446 carrizos con droga, 33 sobres de marihuana y 14 sobres con cocaína.

Como parte de las acciones de control, las autoridades también colocaron 350 boletas por diversas infracciones y remolcaron 85 vehículos por diferentes causas.

En los 15 días de operación fueron verificadas 53,203 personas en todo el distrito de San Miguelito, como parte de las acciones de prevención y seguridad desplegadas por las autoridades.

El operativo incluyó restricción de movilidad en los corregimientos de Belisario Frías, Arnulfo Arias, Omar Torrijos y Belisario Porras.

Según el desglose suministrado, en Belisario Frías fueron verificadas 494 personas: 379 hombres, 75 mujeres y 40 menores de edad.

En Arnulfo Arias Madrid se verificaron 204 personas: 172 hombres, 15 mujeres y 17 menores de edad.

Mientras que en Omar Torrijos fueron verificadas 229 personas: 174 hombres, 42 mujeres y 13 menores de edad.

En Belisario Porras, las autoridades verificaron 250 personas: 181 hombres, 34 mujeres y 43 menores de edad.