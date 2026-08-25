San Miguelito: el reto de medir el efecto del toque de queda

Cuando llega la noche, San Miguelito cambia de ritmo. Desde el 17 de agosto, las calles de Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias Madrid y Belisario Porras comienzan a vaciarse a una hora determinada. De lunes a jueves, las restricciones rigen entre las 11:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada. De viernes a domingo, el horario se extiende desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana. Hay menos movimiento, más presencia policial y controles en distintos puntos del distrito. La escena cambió, pero la pregunta sigue abierta: ¿vaciar las calles durante algunas horas puede reducir una violencia que lleva años acumulándose en estos barrios?

Un distrito bajo presión San Miguelito llegó a las restricciones con 73 homicidios acumulados al 16 de agosto, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad. El distrito ocupaba el segundo lugar del país por cantidad de casos, solo detrás del distrito de Panamá, que registraba 158. La violencia tampoco se distribuía por igual dentro de San Miguelito. Belisario Frías acumulaba 20 homicidios; Omar Torrijos, 15; y Arnulfo Arias Madrid, 13. En conjunto, esos tres corregimientos concentraban 48 casos. Son, precisamente, algunos de los territorios donde ahora la noche tiene nuevas reglas. Una semana después de la entrada en vigencia de la medida, la Alcaldía de San Miguelito presentó un primer resultado que llamó la atención: cero homicidios en el distrito durante ese periodo. La alcaldesa Irma Hernández defendió la estrategia y aseguró que la intervención busca recuperar la seguridad en un territorio marcado por la violencia. El contexto muestra que el problema ya era grave antes del 17 de agosto. El Ministerio Público registró 351 víctimas de homicidio en el país entre enero y julio de 2026. San Miguelito concentró 70 de esas víctimas, equivalentes a cerca del 20% del total nacional. En el mismo periodo de 2025, el distrito registró 63 víctimas. La diferencia representa un aumento de 11%. Los datos del Ministerio Público y del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales tienen fechas de corte distintas, por lo que no deben compararse como si fueran el mismo registro. Ambos, sin embargo, muestran una realidad común: San Miguelito llegó a la aplicación de las restricciones con una alta incidencia de violencia homicida.

El tamaño del operativo

Mientras las estadísticas esperan un nuevo corte, la Policía Nacional mantiene el operativo denominado Enfoque Distrito. Durante los primeros nueve días, la institución informó la aprehensión de 592 personas, entre ellas 50 menores de edad, por diferentes situaciones relacionadas con el operativo y el presunto incumplimiento del Decreto 013 de 2026. En ese mismo periodo, la Policía realizó 32,361 verificaciones ciudadanas. También reportó el decomiso de dos paquetes de presunta droga, 142 carrizos con sustancias ilícitas, 28 sobres de marihuana, seis sobres de cocaína y 139 municiones. Las cifras reflejan la intensidad del dispositivo desplegado en los cuatro corregimientos. Sin embargo, requieren una lectura cuidadosa. Una aprehensión por presunto incumplimiento de la restricción no equivale, necesariamente, a una persona vinculada con un homicidio u otro delito violento. Por eso, el número de aprehensiones funciona primero como un indicador de la magnitud del control policial y no, por sí solo, como una prueba de reducción de la criminalidad. La Alcaldía también presentó otros resultados del operativo. Hernández informó sobre la captura de dos personas investigadas por homicidio e incluidas en la lista de los más buscados a nivel nacional. Además, mencionó la ubicación de más de 51 personas requeridas por distintas autoridades por delitos relacionados con drogas, homicidio, robo y hurto. El balance incluyó la recuperación de más de seis armas de fuego sin permisos, 150 sanciones de tránsito y la remoción de más de 40 vehículos. La primera fotografía del operativo muestra, por tanto, un aumento de los controles, verificaciones, aprehensiones y decomisos. Pero la pregunta central sigue siendo otra: ¿cuánto de esa actividad policial se traduce en una reducción sostenida de los delitos?

La hora de la violencia

Para responder esa pregunta, hay un dato que todavía falta conocer con precisión: la distribución de los homicidios por hora del día en San Miguelito. Ese registro permitiría establecer qué proporción de los asesinatos ocurre durante las horas cubiertas por las restricciones y cuántos casos se producen fuera de ese periodo. Si una parte importante de los homicidios ocurre durante las horas de restricción, la hipótesis de que limitar la circulación puede contribuir a reducir la violencia tendría un elemento adicional de respaldo. Si una proporción significativa ocurre durante el día o fuera del horario establecido, el debate cambiaría. La violencia no desaparecería cuando las calles se vacían; simplemente podría ocurrir en otro momento. El debate va más allá del toque de queda Para el sociólogo José Clemente Lasso, la aplicación de restricciones nocturnas refleja un problema más profundo en la estrategia de seguridad del país. Su principal cuestionamiento es que este tipo de medida puede generar un efecto inmediato, pero no atiende las causas que alimentan la violencia y la participación de jóvenes en actividades criminales. “Los toques de queda son la expresión clara del fracaso de las políticas de seguridad ciudadana en el país”, afirmó Lasso. El sociólogo sostuvo que las estrategias de seguridad deben incluir una dimensión de prevención y la participación de distintos actores para atender las causas que llevan, principalmente a jóvenes, a involucrarse en actos de criminalidad. A su juicio, el problema también está en presentar la restricción nocturna como una respuesta directa a los homicidios y otros hechos violentos. “Es falso decir que los delitos y principalmente homicidios o actos violentos se cometen entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Eso no ocurre de esa forma en ningún sentido”, señaló. Lasso advirtió que existen hechos violentos que ocurren durante el día y fuera de los horarios establecidos en las restricciones. Por ello, considera necesario conocer en qué horas se concentran los homicidios en San Miguelito antes de atribuir una eventual reducción de los casos exclusivamente al toque de queda.

Los jóvenes en la estadística