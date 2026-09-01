MiBus traslada afiliaciones y consultas a la plataforma POCAE: usuarios deberán crear una cuenta

La empresa de transporte público MiBus informó que, como parte de un proceso de mejora de sus servicios, trasladará los procesos de afiliación y consultas a la plataforma POCAE, a partir del 30 de agosto de 2026.
Con este cambio, los usuarios deberán utilizar la plataforma para realizar sus gestiones, por lo que MiBus recomendó crear una cuenta con anticipación y tener preparados sus datos de acceso.
Para realizar el proceso en línea, los usuarios deberán ingresar a la plataforma POCAE habilitada para Panamá y seguir estos pasos:
MiBus indicó además que las personas que tengan dificultades durante el registro o necesiten asistencia técnica podrán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE).
La empresa exhortó a los usuarios a familiarizarse con la nueva plataforma para evitar inconvenientes y continuar realizando sus consultas y gestiones relacionadas con el servicio de transporte.
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