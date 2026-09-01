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MiBus traslada afiliaciones y consultas a la plataforma POCAE: usuarios deberán crear una cuenta

MiBus traslada sus afiliaciones y consultas a POCAE
MiBus traslada sus afiliaciones y consultas a POCAE Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/09/2026 11:13
MiBus anunció cambios en sus procesos de atención y pidió a los usuarios registrarse en la plataforma POCAE.

La empresa de transporte público MiBus informó que, como parte de un proceso de mejora de sus servicios, trasladará los procesos de afiliación y consultas a la plataforma POCAE, a partir del 30 de agosto de 2026.

Con este cambio, los usuarios deberán utilizar la plataforma para realizar sus gestiones, por lo que MiBus recomendó crear una cuenta con anticipación y tener preparados sus datos de acceso.

Usuarios de MiBus deberán crear una cuenta en POCAE para realizar sus consultas
Usuarios de MiBus deberán crear una cuenta en POCAE para realizar sus consultas Captura de pantalla /MiBus
¿Cómo registrar la tarjeta de Metrobús?

Para realizar el proceso en línea, los usuarios deberán ingresar a la plataforma POCAE habilitada para Panamá y seguir estos pasos:

Crear una cuenta: seleccionar la opción de registro e ingresar los datos solicitados, incluido el número de cédula.
Establecer una contraseña: crear una clave que cumpla con los requisitos establecidos por la plataforma.
Iniciar sesión: acceder con las credenciales creadas durante el registro.
Vincular la tarjeta: añadir el número de serie de la tarjeta de Metrobús para asociarla al perfil digital.

MiBus indicó además que las personas que tengan dificultades durante el registro o necesiten asistencia técnica podrán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE).

La empresa exhortó a los usuarios a familiarizarse con la nueva plataforma para evitar inconvenientes y continuar realizando sus consultas y gestiones relacionadas con el servicio de transporte.

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