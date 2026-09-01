MiBus traslada afiliaciones y consultas a la plataforma POCAE: usuarios deberán crear una cuenta

La empresa de transporte público MiBus informó que, como parte de un proceso de mejora de sus servicios, trasladará los procesos de afiliación y consultas a la plataforma POCAE, a partir del 30 de agosto de 2026. Con este cambio, los usuarios deberán utilizar la plataforma para realizar sus gestiones, por lo que MiBus recomendó crear una cuenta con anticipación y tener preparados sus datos de acceso.

¿Cómo registrar la tarjeta de Metrobús?

Para realizar el proceso en línea, los usuarios deberán ingresar a la plataforma POCAE habilitada para Panamá y seguir estos pasos:

Crear una cuenta: seleccionar la opción de registro e ingresar los datos solicitados, incluido el número de cédula.

Establecer una contraseña: crear una clave que cumpla con los requisitos establecidos por la plataforma.

Iniciar sesión: acceder con las credenciales creadas durante el registro.

Vincular la tarjeta: añadir el número de serie de la tarjeta de Metrobús para asociarla al perfil digital.