¿Olvidaste tu contraseña del Cepanim? Así puedes recuperarla en minutos y no perder tu pago

Miles de panameños están intentando completar su registro en el CEPANIM, pero un problema común está frenando el proceso: olvidar la contraseña.

Si te pasó, no estás solo... y lo mejor es que tiene solución rápida.

El propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó el paso a paso para recuperar el acceso al portal y continuar con el trámite sin contratiempos.

Paso a paso para recuperar tu contraseña del CEPANIM

Si no puedes ingresar a tu cuenta, sigue estas instrucciones sencillas:

- Entra al portal oficial del CEPANIM

- Haz clic en la opción “Ingresar”

- Selecciona “Olvidé mi contraseña”

- Presiona “Reiniciar contraseña”

- Coloca el correo electrónico con el que te registraste

- Haz clic en “Enviar link”

- Revisa tu correo y accede al enlace para crear una nueva clave

Clave importante: revisa tu correo (¡incluyendo spam!)

Una vez completes el proceso, recibirás un enlace para restablecer tu contraseña. Es fundamental que:

Uses el mismo correo con el que te registraste

Revises la bandeja de spam o correo no deseado

Realices el proceso desde un dispositivo seguro

¿Por qué es importante recuperar el acceso?

Sin tu contraseña no podrás avanzar en el registro del CEPANIM, un requisito clave para recibir el pago correspondiente a los intereses acumulados.

Además, la plataforma está habilitada las 24 horas, por lo que puedes hacer este proceso en cualquier momento sin necesidad de acudir presencialmente.