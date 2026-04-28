¿Olvidaste tu contraseña del Cepanim? Así puedes recuperarla en minutos y no perder tu pago

Miles de panameños están intentando completar su registro en el CEPANIM, pero un problema común está frenando el proceso: olvidar la contraseña. Si te pasó, no estás solo... y lo mejor es que tiene solución rápida.El propio <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> explicó el paso a paso para recuperar el acceso al portal y continuar con el trámite sin contratiempos.<b>Paso a paso para recuperar tu contraseña del CEPANIM</b>Si no puedes ingresar a tu cuenta, sigue estas instrucciones sencillas:- Entra al portal oficial del <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://cepanim.mef.gob.pa/portal" target="_blank">CEPANIM</a></b>- Haz clic en la opción 'Ingresar'- Selecciona 'Olvidé mi contraseña'- Presiona 'Reiniciar contraseña'- Coloca el correo electrónico con el que te registraste- Haz clic en 'Enviar link'- Revisa tu correo y accede al enlace para crear una nueva clave <b> Clave importante: revisa tu correo (¡incluyendo spam!)</b>Una vez completes el proceso, recibirás un enlace para restablecer tu contraseña. Es fundamental que:Uses el mismo correo con el que te registrasteRevises la bandeja de spam o correo no deseadoRealices el proceso desde un dispositivo seguro <b>¿Por qué es importante recuperar el acceso?</b>Sin tu contraseña no podrás avanzar en el registro del CEPANIM, un requisito clave para recibir el pago correspondiente a los intereses acumulados. Además, la plataforma está habilitada las 24 horas, por lo que puedes hacer este proceso en cualquier momento sin necesidad de acudir presencialmente.