Cepanim: vuelve la plataforma tras fallas y esto debes hacer para registrarte

La plataforma del <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Cepanim</a></b> ya se encuentra nuevamente operativa, luego de las fallas registradas durante el acceso masivo de beneficiarios a nivel nacional.Tras horas de reportes de errores y quejas, el sistema comenzó a restablecerse, permitiendo nuevamente el ingreso de usuarios que buscan completar su registro.<b>MEF reconoce incidencias por alta demanda</b>El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que las fallas estuvieron relacionadas con la cantidad de accesos simultáneos.<i><b>'Estamos atendiendo incidencias propias del proceso, en el cual más de 450 mil beneficiarios y herederos buscan accesar a la plataforma'.</b></i>La alta demanda provocó intermitencias, errores de acceso y mensajes como<i><b> 'service unavailable'</b></i>.<b>Paso a paso: cómo registrarte en Cepanim</b>Si vas a ingresar ahora que la plataforma está activa, sigue estos pasos:Paso 1: Ingresa a la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://portalcepanim.mef.gob.pa/register" target="_blank">página web</a></b> y ubica la opción Cepadem / Cepanim.<b>Paso 2: Haz clic en 'Ingresar' y regístrate colocando tus datos:</b>- Nombre- Apellido- Cédula- Correo electrónico- Crea una contraseña- Haz clic en 'Registrar'<b>Paso 3:</b>Selecciona la opción 'Beneficiario vivo' y completa la información solicitada (los campos con asterisco rojo son obligatorios):- Estatus del beneficiario- Primer nombre y primer apellido- Sexo- Número de cédula- Lugar donde deseas retirar tu Cepanim- Indicar si tienes alguna condición de discapacidad- Dos números de teléfono de contacto<b>Paso 4: Adjunta los documentos requeridos:</b>- Copia de la cédula de identidad<br />- Certificado de defunción (herederos)<br />- Certificado de nacimiento (herederos)<b>Paso 5:</b>Al finalizar, recibirás un mensaje de confirmación de tu solicitud.