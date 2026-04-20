Cepanim: vuelve la plataforma tras fallas y esto debes hacer para registrarte

Plataforma de Cepanim en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Captura de pantalla
Laura Chang
  • 20/04/2026 15:01
Tras horas de reportes de errores y quejas, el sistema comenzó a restablecerse.

La plataforma del Cepanim ya se encuentra nuevamente operativa, luego de las fallas registradas durante el acceso masivo de beneficiarios a nivel nacional.

Tras horas de reportes de errores y quejas, el sistema comenzó a restablecerse, permitiendo nuevamente el ingreso de usuarios que buscan completar su registro.

MEF reconoce incidencias por alta demanda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las fallas estuvieron relacionadas con la cantidad de accesos simultáneos.

“Estamos atendiendo incidencias propias del proceso, en el cual más de 450 mil beneficiarios y herederos buscan accesar a la plataforma”.

La alta demanda provocó intermitencias, errores de acceso y mensajes como “service unavailable”.

Paso a paso: cómo registrarte en Cepanim

Si vas a ingresar ahora que la plataforma está activa, sigue estos pasos:

Paso 1: Ingresa a la página web y ubica la opción Cepadem / Cepanim.

Paso 2: Haz clic en “Ingresar” y regístrate colocando tus datos:

- Nombre

- Apellido

- Cédula

- Correo electrónico

- Crea una contraseña

- Haz clic en “Registrar”

Paso 3:

Selecciona la opción “Beneficiario vivo” y completa la información solicitada (los campos con asterisco rojo son obligatorios):

- Estatus del beneficiario

- Primer nombre y primer apellido

- Sexo

- Número de cédula

- Lugar donde deseas retirar tu Cepanim

- Indicar si tienes alguna condición de discapacidad

- Dos números de teléfono de contacto

Paso 4: Adjunta los documentos requeridos:

- Copia de la cédula de identidad
- Certificado de defunción (herederos)
- Certificado de nacimiento (herederos)

Paso 5:

Al finalizar, recibirás un mensaje de confirmación de tu solicitud.

