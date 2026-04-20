Sigue falla en Cepanim: Jubilados buscan respuestas en el MEF

La caída de la plataforma de los Certificados de Pago Negociables por Intereses Preferenciales (Cepanim) ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, mientras decenas de jubilados optaron por acudir directamente a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en busca de respuestas.

Desde tempranas horas de este lunes, beneficiarios intentaron ingresar al sistema sin éxito, encontrándose con mensajes como “The service is unavailable” o fallas que impiden avanzar en el proceso.

Reacciones: entre molestia, sarcasmo y confusión

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionaron el funcionamiento del sistema, mientras otros compartieron errores específicos:

- ‘Tantos meses para trabajar en eso y hoy 20 aún no está disponible el servicio’

- ‘Lo que se esperaba’

- ‘Yo pude entrar y me sale que la cédula está en uso... ¿y ahora qué??’

- ‘Son las 9:16 y no sale’

-’The service is unavailable... en pocas palabras bienvenido nos dice eso a todos’

Las reacciones reflejan una mezcla de molestia y resignación, con usuarios que aseguran llevar horas intentando acceder sin resultados.

Jubilados acuden al MEF ante la falta de respuestas

Ante la caída del sistema, varios jubilados decidieron trasladarse personalmente al MEF, donde se observaron filas y concentración de personas buscando orientación sobre el proceso.

La situación evidencia la dependencia de muchos beneficiarios del sistema digital y las dificultades que enfrentan cuando este falla.

Uno de los puntos que más preocupa es el mensaje de que la cédula ya está en uso, lo que ha generado incertidumbre sobre posibles fallas en el sistema o duplicidad de datos.

Otros simplemente no logran ingresar, lo que podría retrasar el proceso para cientos de beneficiarios.

A la espera de una respuesta oficial

Hasta el momento, se espera que el MEF brinde una respuesta oficial sobre la falla y el tiempo estimado para restablecer el servicio.

Mientras tanto, los usuarios siguen a la espera... y ahora también en filas.