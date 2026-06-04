Canciller cubano rechaza sanciones de Estados Unidos contra Díaz-Canel y a hijo de Raúl Castro

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la tarde de este jueves 4 de junio las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario cubano.

A través de una publicación en la red social X, Rodríguez calificó la medida como una acción “ilegítima y unilateral”.

Rodríguez sostuvo que esas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos forma parte de una estrategia de Washington para presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

“La vil inclusión del presidente Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del Gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, escribió el canciller.

En su mensaje, Rodríguez afirmó que cualquier intento de Estados Unidos por aumentar las tensiones bilaterales está destinado al fracaso.

“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso”, expresó.

El canciller también aseguró que las sanciones no modificarán la posición del Gobierno cubano y que, por el contrario, fortalecerán la unidad interna del país.

“Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, agregó.

Las sanciones forman parte de una nueva escalada en la política de presión de Estados Unidos hacia Cuba para acelerar el cambio en el régimen cubano.

Esta decisión generó una rápida respuesta de La Habana, que considera estas medidas una injerencia en sus asuntos internos y una continuación de la política de sanciones que Washington mantiene contra el país desde hace décadas.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años e incluso existe la especulación que el presidente Donald Trump tomará una decisión similar a la de Venezuela, en la que este 3 de enero fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.