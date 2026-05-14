Díaz-Canel acepta ayuda de Estados Unidos, pero exige levantar el bloqueo contra Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que el gobierno cubano está dispuesto a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos, aunque insistió en que la verdadera solución pasa por eliminar el bloqueo económico impuesto sobre la isla. A través de un mensaje publicado en X, Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene amplia experiencia trabajando con cooperación internacional, incluyendo asistencia proveniente de Estados Unidos, y señaló que cualquier ayuda genuina no encontrará obstáculos por parte del gobierno cubano.

“Las prioridades son claras: combustibles, alimentos y medicinas”, expresó el mandatario en medio de la grave crisis energética y económica que atraviesa el país.

Cuba cuestiona la “incongruencia” de Washington

Aunque mostró apertura al ofrecimiento estadounidense, el gobernante cubano criticó duramente la política de sanciones impulsada por Washington. Díaz-Canel calificó como contradictorio que Estados Unidos anuncie ayuda humanitaria mientras, según sostuvo, mantiene medidas que afectan severamente a la población cubana. El mandatario aseguró que la situación humanitaria en la isla ha sido agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado durante décadas. Además, afirmó que el alivio más rápido para el pueblo cubano sería precisamente flexibilizar o eliminar esas restricciones.

Ayuda humanitaria bajo tensión política

El pronunciamiento ocurre después de que el Departamento de Estado anunciara una propuesta de ayuda por 100 millones de dólares destinada directamente al pueblo cubano. Washington aseguró que la asistencia podría canalizarse mediante la Iglesia católica y organizaciones independientes para atender necesidades urgentes derivadas de la crisis. Sobre ese punto, Díaz-Canel destacó que la relación de trabajo entre el gobierno cubano y la Iglesia católica ha sido “rica y productiva”.

Crisis energética y protestas