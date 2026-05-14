Díaz-Canel acepta ayuda de Estados Unidos, pero exige levantar el bloqueo contra Cuba

Aunque mostró apertura al ofrecimiento estadounidense, <b>el gobernante cubano criticó duramente la política de sanciones impulsada por Washington</b>.<b>Díaz-Canel</b> calificó como contradictorio que <b>Estados Unidos </b>anuncie ayuda humanitaria mientras, según sostuvo,<b> mantiene medidas que afectan severamente a la población cubana</b>.El mandatario aseguró que la situación humanitaria en la isla ha sido agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado durante décadas.Además, afirmó que <b>el alivio más rápido para el pueblo cubano sería precisamente flexibilizar o eliminar esas restricciones</b>.