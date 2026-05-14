Renuncia jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras polémicas operaciones migratorias y denuncias internas

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, presentó este jueves su renuncia inmediata en medio de fuertes controversias relacionadas con las operaciones migratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump. “Simplemente ha llegado el momento”, declaró Banks en una entrevista con Fox News, donde aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado al frente de la seguridad fronteriza. La salida del funcionario ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional intenta reorganizar y limpiar la imagen de las agencias migratorias estadounidenses tras meses de críticas por el uso excesivo de la fuerza y las políticas de deportación masiva.

Una gestión marcada por mano dura migratoria

Banks asumió el liderazgo de la Patrulla Fronteriza después de desempeñarse como “zar de la frontera” en Texas bajo la administración del gobernador Greg Abbott. Su perfil ganó notoriedad por dirigir la Operación Lone Star, una agresiva estrategia de control migratorio impulsada en la frontera sur. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Banks quedó al frente de una nueva etapa de endurecimiento migratorio caracterizada por el cierre prácticamente total de la frontera con México y el aumento de operativos contra inmigrantes dentro del territorio estadounidense. Con la reducción drástica de cruces fronterizos, la Patrulla Fronteriza pasó a involucrarse directamente en redadas internas junto al ICE.

Protestas, violencia y muertes

La participación de agentes fronterizos en operaciones urbanas generó una fuerte ola de críticas debido a tácticas consideradas excesivamente agresivas. Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante la Operación Metro Surge en Minneapolis, donde agentes utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles de pimienta contra manifestantes que protestaban por las redadas migratorias. La situación alcanzó máxima tensión tras la muerte del ciudadano Alex Pretti, quien recibió disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza durante una protesta. El caso se sumó al fallecimiento de Renée Good, una ciudadana estadounidense abatida en otro operativo migratorio realizado por agentes del ICE. Ambas muertes provocaron indignación nacional y aumentaron la presión sobre las agencias federales de inmigración.

Reestructuración dentro del gobierno Trump

La renuncia de Banks también coincide con la llegada de Markwayne Mullin al Departamento de Seguridad Nacional. Mullin asumió el cargo en marzo con el objetivo de reducir el desgaste político y mediático que dejaron las estrategias impulsadas anteriormente por Kristi Noem. Aunque mantiene la política de deportaciones masivas promovida por Trump, el nuevo secretario busca disminuir los operativos más espectaculares y confrontativos que deterioraron la imagen de las agencias migratorias.

Denuncias personales agravan la polémica