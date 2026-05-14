Renuncia jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras polémicas operaciones migratorias y denuncias internas

La participación de agentes fronterizos en operaciones urbanas generó una fuerte ola de críticas debido a tácticas consideradas excesivamente agresivas.Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante la <b>Operación Metro Surge </b>en <b>Minneapolis</b>, donde agentes <b>utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles de pimienta contra manifestantes </b>que protestaban por las redadas migratorias.La situación alcanzó máxima tensión <b>tras la muerte del ciudadano Alex Pretti</b>, quien recibió disparos de agentes de la <b>Patrulla Fronteriza</b> durante una protesta.El caso se sumó al fallecimiento de <b>Renée Good</b>, una ciudadana estadounidense abatida en otro operativo migratorio realizado por agentes del <b>ICE</b>.Ambas muertes provocaron indignación nacional y aumentaron la presión sobre las agencias federales de inmigración.