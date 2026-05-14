¿Ofertas engañosas? Acodeco interviene nuevo almacén en la capital

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó una inspección en el almacén de reciente apertura en la vía Transístmica, Wow Depot, donde identificó múltiples fallas que contravienen las normativas vigentes.

Durante la diligencia, liderada por el administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, los funcionarios levantaron un acta por presunta publicidad engañosa. El equipo verificador constató que el establecimiento no cumplía con la obligatoriedad de anunciar la cantidad de unidades disponibles para sus ofertas, una disposición fundamental de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

Además de las inconsistencias publicitarias, las autoridades localizaron artículos vencidos a la venta y productos que carecían del respectivo precio a la vista. Estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia permanente que busca asegurar que los agentes económicos brinden información veraz y protejan la salud del consumidor.

Al sitio también se dieron cita unidades de la Policía Nacional.

La Acodeco reiteró que todo comercio debe retirar de inmediato la mercancía fuera de fecha y evitar prácticas que induzcan al error o confusión del comprador.