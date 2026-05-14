¿Ofertas engañosas? Acodeco interviene nuevo almacén en la capital

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> realizó una inspección en el almacén de reciente apertura en la vía Transístmica, <b>Wow Depot</b>, donde identificó múltiples fallas que contravienen las normativas vigentes.Durante la diligencia, liderada por el administrador de la institución, <b>Ramón Abadi Balid</b>, los funcionarios levantaron un acta por <b>presunta publicidad engañosa</b>. El equipo verificador constató que el establecimiento no cumplía con la obligatoriedad de anunciar la cantidad de unidades disponibles para sus ofertas, una disposición fundamental de la <b>Ley 45 de 31 de octubre de 2007</b>.Además de las inconsistencias publicitarias, las autoridades localizaron <b>artículos vencidos a la venta</b> y <b>productos que carecían del respectivo precio a la vista</b>. Estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia permanente que busca asegurar que los agentes económicos brinden información veraz y protejan la salud del consumidor.Al sitio también se dieron cita unidades de la <b>Policía Nacional</b>.La Acodeco reiteró que todo comercio debe retirar de inmediato la mercancía fuera de fecha y evitar prácticas que induzcan al error o confusión del comprador.