Diputados de Vamos se reúnen con el arzobispo Ulloa para abordar temas de interés nacional

Los diputados de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga y Luis Duke, sostuvieron este jueves 14 de mayo una reunión con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en la sede de la Arquidiócesis de Panamá.

El encuentro fue dado a conocer por Zúñiga a través de una publicación en la red social X, donde destacó la conversación sostenida con el líder de la Iglesia católica panameña.

“Gracias al Monseñor José Domingo Ulloa por recibirnos hoy en la Arquidiócesis de Panamá”, dijo Zúñiga.

“Tuvimos una grata conversación sobre diversos temas importantes para el país”, escribió Zúñiga en su cuenta oficial de X.

Aunque no se detallaron los temas abordados durante la reunión, la publicación señala que el diálogo giró en torno a asuntos de interés nacional.