Exministro Ferrufino, la cara de una condena por corrupción que anuncia el ‘Plan Libertad’

El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, quien fue condenado por corrupción de servidor público, participa del “Plan libertad”, en el corregimiento de Ancón.

Según las autoridades, el “Plan Libertad” es impulsado por el Ministerio de Gobierno y promueve la participación de personas privadas de libertad en actividades comunitarias.

Además, los reclusos intervienen en actividades educativas y de resocialización, con el objetivo de contribuir a su reinserción social y permitir la reducción de sus penas.

En un video difundido en Instagram por la Junta Comunal de Ancón aparece el exministro limpiando el césped y en otras labores.

Ferrufino fue condenado por los delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, así como por el delito de enriquecimiento injustificado.

El exfuncionario cumple una condena de 10 años de prisión. No obstante, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá ratificó la sentencia de no culpabilidad de catorce imputados por el presunto delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, el cual afectaba al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Uno de los declarados no culpable en ese caso, que afectaba al PAN, es Ferrufino.

Por otro lado, el 24 de diciembre de 2025 el Ministerio de Gobierno informó que fue publicada la lista de 484 personas privadas de libertad que podrían recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo establecido en la Constitución.

En la lista destaca Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Ferrufino.