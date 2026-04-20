Cepanim: caída en la plataforma del MEF retrasa el registro y genera error en usuarios

El proceso de registro para el <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Cepanim</a></b> presentó inconvenientes luego de que la plataforma del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> sufriera una caída, impidiendo que miles de usuarios completaran el trámite.<b>¿Qué error aparece?</b>Durante el intento de ingreso, muchos usuarios se encontraron con el siguiente mensaje en pantalla:<b>'Service Unavailable. HTTP Error 503. The service is unavailable'</b>Este error suele indicar que el sistema está sobrecargado o fuera de servicio temporalmente, lo que coincide con la alta demanda registrada.El registro es un paso obligatorio para quienes buscan recibir el pago correspondiente al <b>Cepanim</b>.El MEF destacó que se encuentra haciendo una actualización del sistema lo que estaría siendo lo que retrase el registro de miles de usuario. La institución no declaró cuánto tiempo podría demorarle esto.<b> ¿Qué deben hacer los usuarios?</b>Ante esta situación, se recomienda:- Intentar ingresar en diferentes horarios- Evitar saturar la plataforma en horas pico- Mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF