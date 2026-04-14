Jubilados acuden al Ministerio de Economía y Finanzas por el Cepanim: esto es lo que descubrieron

Los jubilados y pensionados en Panamá no están esperando a que todo sea oficial: ya están llegando por cuenta propia a las oficinas del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> para aclarar dudas sobre el esperado Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora <b>(<a href="/tag/-/meta/cepanim">CEPANIM</a>).</b>La razón es clara: la desinformación ha generado incertidumbre, y muchos prefieren verificar directamente cómo será el proceso.<i><b>'Hay mucha información falsa'</b></i><b>: jubilados buscan respuestas</b>Varios beneficiarios han decidido acudir personalmente al MEF para entender cómo registrarse y cuánto dinero podrían recibir.<i><b>'Ha circulado información falsa y uno no sabe qué es cierto, por eso vine a cerciorarme'</b></i>, comentó uno de los jubilados durante la entrevista.Esta situación ha provocado que, incluso antes del lanzamiento oficial de la plataforma, ya haya movimiento en las sedes.<b>Plataforma en abril y pagos desde junio</b>El MEF confirmó que:- La plataforma digital se habilitará en abril- El proceso de entrega comenzará en junio- Los pagos serán por llamado, no por orden de llegadaEs decir, no todos cobrarán al mismo tiempo. Las autoridades indicaron que los beneficiarios serán contactados progresivamente para evitar aglomeraciones.<b> Kioscos para facilitar el registro</b>Para quienes no manejan tecnología o tienen dificultades, el MEF instalará kioscos de atención en sus sedes.Esta medida ha sido bien recibida, ya que permitirá que más personas puedan registrarse sin depender de terceros.<b>¿Cuánto dinero te corresponde? Así se calcula</b>El cálculo del CEPANIN es más sencillo de lo que parece:Toma el monto de tus partidas del décimo tercer mes de esa épocaCalcula el 3% de ese montoMultiplícalo por 34 añosEjemplo:Si tenías B/.1,000 → 3% = B/.30B/.30 x 34 = B/.1,020Ese sería el monto aproximado a recibir.