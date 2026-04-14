Jubilados acuden al Ministerio de Economía y Finanzas por el Cepanim: esto es lo que descubrieron

Laura Chang
  • 14/04/2026 11:22
Los jubilados y pensionados en Panamá no están esperando a que todo sea oficial: ya están llegando por cuenta propia a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aclarar dudas sobre el esperado Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

La razón es clara: la desinformación ha generado incertidumbre, y muchos prefieren verificar directamente cómo será el proceso.

“Hay mucha información falsa”: jubilados buscan respuestas

Varios beneficiarios han decidido acudir personalmente al MEF para entender cómo registrarse y cuánto dinero podrían recibir.

“Ha circulado información falsa y uno no sabe qué es cierto, por eso vine a cerciorarme”, comentó uno de los jubilados durante la entrevista.

Esta situación ha provocado que, incluso antes del lanzamiento oficial de la plataforma, ya haya movimiento en las sedes.

Plataforma en abril y pagos desde junio

El MEF confirmó que:

- La plataforma digital se habilitará en abril

- El proceso de entrega comenzará en junio

- Los pagos serán por llamado, no por orden de llegada

Es decir, no todos cobrarán al mismo tiempo. Las autoridades indicaron que los beneficiarios serán contactados progresivamente para evitar aglomeraciones.

Kioscos para facilitar el registro

Para quienes no manejan tecnología o tienen dificultades, el MEF instalará kioscos de atención en sus sedes.

Esta medida ha sido bien recibida, ya que permitirá que más personas puedan registrarse sin depender de terceros.

¿Cuánto dinero te corresponde? Así se calcula

El cálculo del CEPANIN es más sencillo de lo que parece:

Toma el monto de tus partidas del décimo tercer mes de esa época

Calcula el 3% de ese monto

Multiplícalo por 34 años

Ejemplo:Si tenías B/.1,000 → 3% = B/.30

B/.30 x 34 = B/.1,020

Ese sería el monto aproximado a recibir.

