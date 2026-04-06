Cepanim: MEF alerta a jubilados por registro falso en redes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa en redes sociales relacionada con un supuesto proceso de registro del programa CEPANIM.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que no ha habilitado ningún formulario ni plataforma activa para este registro, desmintiendo así publicaciones que detallan un “paso a paso” para inscribirse.

El MEF explicó que, cuando el proceso esté disponible, será anunciado oportunamente mediante sus canales oficiales, junto con el enlace legítimo para acceder a la plataforma. Hasta el momento, cualquier información que indique lo contrario carece de validez.

Asimismo, la institución indicó que el formulario que se utilizará en su momento será similar al aplicado en el proceso del CEPADEM, con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficiarios.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar compartir contenido no verificado, para prevenir la desinformación y posibles fraudes.

El comunicado surge en medio de la difusión de imágenes y guías falsas que circulan en internet, las cuales han generado confusión entre ciudadanos interesados en el programa.