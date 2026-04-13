Cepanim genera confusión: Chapman aclara registro, plataforma y fecha de entrega

Ante la confusión entre Cepadem y Cepanim, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que ambos certificados están relacionados con el décimo tercer mes, pero responden a conceptos distintos.El Cepadem corresponde al pago de la segunda partida del décimo tercer mes, incluyendo intereses por retenciones realizadas entre 1972 y 1983, y está respaldado por la Ley 15 de 2017.Por su parte, el Cepanim reconoce los intereses por mora generados entre 1983 y 2017, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia.Ambos beneficios aplican para trabajadores del sector público y privado, por lo que las autoridades recomiendan informarse bien antes de iniciar cualquier trámite.