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PANAMÁ

Cepanim genera confusión: Chapman aclara registro, plataforma y fecha de entrega

Ministro Chapman advierte sobre desinformación del Cepadem y pide usar fuentes oficiales
Ministro Chapman advierte sobre desinformación del Cepadem y pide usar fuentes oficiales MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 12:27
La plataforma se encuentra en fase de desarrollo y que, una vez habilitada, también se instalarán quioscos de atención

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, advirtió sobre la desinformación que circula en torno al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), señalando que esta situación ha generado preocupación y pánico entre la población.

Chapman aclaró que el Gobierno se encuentra desarrollando una plataforma digital para el registro de los beneficiarios, y que los certificados comenzarán a entregarse a partir de junio de 2026.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales. “No crean todo lo que vean, la fuente oficial de información son los voceros y las publicaciones del MEF”, enfatizó.

Además, indicó que la plataforma se encuentra en fase de desarrollo y que, una vez habilitada, también se instalarán quioscos de atención para apoyar a las personas con dificultades tecnológicas, garantizando así el acceso al proceso de registro para todos los ciudadanos.

Diferencias entre Cepadem y Cepanim

Ante la confusión entre Cepadem y Cepanim, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que ambos certificados están relacionados con el décimo tercer mes, pero responden a conceptos distintos.

El Cepadem corresponde al pago de la segunda partida del décimo tercer mes, incluyendo intereses por retenciones realizadas entre 1972 y 1983, y está respaldado por la Ley 15 de 2017.

Por su parte, el Cepanim reconoce los intereses por mora generados entre 1983 y 2017, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos beneficios aplican para trabajadores del sector público y privado, por lo que las autoridades recomiendan informarse bien antes de iniciar cualquier trámite.

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