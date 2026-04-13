Cepanim genera confusión: Chapman aclara registro, plataforma y fecha de entrega

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, advirtió sobre la desinformación que circula en torno al Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), señalando que esta situación ha generado preocupación y pánico entre la población.

Chapman aclaró que el Gobierno se encuentra desarrollando una plataforma digital para el registro de los beneficiarios, y que los certificados comenzarán a entregarse a partir de junio de 2026.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales. “No crean todo lo que vean, la fuente oficial de información son los voceros y las publicaciones del MEF”, enfatizó.

Además, indicó que la plataforma se encuentra en fase de desarrollo y que, una vez habilitada, también se instalarán quioscos de atención para apoyar a las personas con dificultades tecnológicas, garantizando así el acceso al proceso de registro para todos los ciudadanos.