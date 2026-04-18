Cepanim: así será el proceso de registro y atención, según el MEF

La entidad explicó que próximamente los ciudadanos podrán realizar su registro de manera formal en esta plataforma, una vez se habilite completamente el sistema.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de sus canales oficiales que avanza en el desarrollo de la plataforma de registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) , la cual actualmente se encuentra en fase de pruebas.

MEF detalla validación, citas y atención del Cepanim

El MEF detalló además el proceso que deberán seguir los beneficiarios para presentar sus reclamos o solicitudes. .Primero, los usuarios deberán registrarse en la plataforma.

-Luego, la información será verificada y validada por el sistema.

-Posteriormente, se les asignará una cita para atención presencial.

Las autoridades señalaron que se trata de un proceso ordenado y progresivo, diseñado para facilitar la atención de las personas y evitar aglomeraciones. En ese sentido, indicaron que las citas tendrán horarios específicos y la atención se brindará únicamente en el turno asignado. En caso de retrasos, la cita deberá ser reprogramada.

El MEF también advirtió a la población sobre la circulación de información falsa relacionada con este programa. Recalcó que actualmente no existe un listado oficial del Cepanim publicado, y aclaró que el listado existente corresponde únicamente a beneficiarios pendientes de cobro del programa Cepadem.

Finalmente, la institución recordó que las personas que ya recibieron el pago del Cepadem también tendrían derecho a acceder al Cepanim, según las disposiciones del programa.