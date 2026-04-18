Cepanim: así será el proceso de registro y atención, según el MEF

El MEF detalló además el proceso que deberán seguir los beneficiarios para presentar sus reclamos o solicitudes. .Primero, los usuarios deberán registrarse en la plataforma.-Luego, la información será verificada y validada por el sistema. -Posteriormente, se les asignará una cita para atención presencial.Las autoridades señalaron que se trata de un proceso ordenado y progresivo, diseñado para facilitar la atención de las personas y evitar aglomeraciones.<b> En ese sentido, indicaron que las citas tendrán horarios específicos y la atención se brindará únicamente en el turno asignado. En caso de retrasos, la cita deberá ser reprogramada.</b>El MEF también advirtió a la población sobre la circulación de información falsa relacionada con este programa. Recalcó que actualmente no existe un listado oficial del Cepanim publicado, y aclaró que el listado existente corresponde únicamente a beneficiarios pendientes de cobro del programa Cepadem.Finalmente, la institución recordó que las personas que ya recibieron el pago del Cepadem también tendrían derecho a acceder al Cepanim, según las disposiciones del programa.